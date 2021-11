L’or, précieux métal objet de toutes les convoitises est apparu il y a fort longtemps sur notre planète. Mais saviez-vous que son origine était cosmique ? Monsieur Vintage revient sur l’histoire de ce métal synonyme de raffinement et de richesse.

Une origine cosmique

On considère que l’or est apparu il y a 4 milliards et demi d’années, à la même période que la formation de la Terre. Deux hypothèses subsistent ; l’explosion d’une supernova ou la collision de deux étoiles.

Dans les deux cas, l’énergie colossale libérée a contribué à la formation de différents métaux, comme l’or, qui ont été projetés en profondeur dans le noyau terrestre, mais également dans l’écorce, à la suite des pluies de météorites, qui contenaient également de l’or.

Un placement sûr

Aujourd’hui, le métal jaune s’achète et se vend au cours officiel de l’or. Si vous souhaitez savoir comment acheter de l’or Paris 13ème, par exemple, sachez que le cours arrêté au 17 novembre 2021 est de 52 600 euros le lingot d’un kilo, 28 620 euros le lingot de 500 grammes, 13 800 euros le lingot de 250 grammes, 5 750 euros le lingot de 100 grammes, 2 880 euros pour celui de 50 grammes, 1 150 euros pour 20 grammes et 288 euros pour un lingot de 5 grammes.

Les procédés d’extraction

Exploité par l’homme depuis 6 000 ans, l’or était utilisé comme monnaie d’échange en 950 avant J.C. On le trouve principalement sous forme de métal natif, plus rarement mélangé avec d’autres éléments. Son extraction se fait dans des mines et à l’aide de différents procédés ; hydraulique, procédé au cyanure, le mercure, le grillage, l’oxydation et le broyage ultrafin.

Une fortune immense et un étalon

Selon l’évaluation du cabinet Thomson Reuters GFMS (Gold Fields Mineral Services), l’extraction totale d’or réalisée depuis le début de l’humanité représenterait 171 300 tonnes, ce qui équivaut à un cube géant de 20,7 mètres de côté. Un joli bijou d’une valeur de 9 000 milliards d’euros environ.

Après avoir été bi-étalon avec l’argent jusqu’en 1870, l’or est devenu l’étalon monétaire international unique à partir de cette année-là. Aujourd’hui, l’indexation des monnaies en or n’est plus en vigueur, mais le métal reste précieux.

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : achat d'or