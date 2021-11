Ce dimanche 14 novembre 2021 est un jour particulier dans le monde des sports mécaniques en général et du moto GP en particulier. Avec le départ de son 432ème Grand Prix, le pilote de vitesse moto italien Valentino Rossi marque la fin d’une carrière exceptionnelle faite de 235 podiums et 9 titres de Champion du Monde. Le basket a Michael Jordan, le football son Pelé, le Moto GP a désormais Valentino Rossi.

Le départ du Grand Prix moto de Valence vient d’être donné. C’est le 432ème GP de Valentino Rossi, qui pour l’occasion a enfilé une combinaison de cuir bleue sur laquelle est inscrit “Grazie” (“Merci” en Français). Sur la façade du mur des tribunes, le portrait du champion en gros plan. Un départ particulier pour une course qui l’est tout autant, marquant la fin de carrière d’un pilote exceptionnel, qui de son numéro 46 a marqué l’histoire du Moto GP.

Dans le monde de la compétition moto, il y aura eu un avant et un après Rossi. Les courses n’auront désormais plus la même saveur, même si le Français Fabio Quartararo a donné pour la première fois au pays un titre de Champion du Monde. Soit dit en passant, on regrette que la chaîne CANAL + n’ait pas eu la bonne idée de diffuser en clair ce dernier GP pour la fin de carrière de Valentino Rossi. C’eût été une démarche appréciable pour tous les fans (et ils sont nombreux) de Rossi.

Né le 16 février 1979 à Urbino, en Italie, Valentino Rossi a débuté les sports mécaniques dès l’âge de 5 ans. Mais ça n’est pas sur une moto que le jeune italien a fait ses débuts puisqu’il a commencé par le karting, sur décision de ses parents qui craignaient que le bambin ne se blesse sur deux roues. Fils de Graziano Rossi, pilote moto en 250/500 cm3, le jeune Valentino arrive rapidement à la moto, en courant son premier GP l’année 1996 en 125 cm3.

Figure emblématique des marques Honda et Yamaha en Moto GP, à qui il fit une infidélité chez Ducati pour une expérience plutôt malheureuse pour son palmarès, Rossi alias “The Doctor” avait repris le numéro de son père : le 46. Deux chiffres devenus mythiques.

Durant sa carrière longue de 25 ans, Valentino Rossi a remporté 9 titres de Champion du Monde, dont 7 en catégorie reine (500 cm3). Sur 432 GP courus, il en a remporté 115, est arrivé second 67 fois et troisième 53 fois. 235 podiums au total à ce jour. Peut-être un de plus avec cette dernière course à Valence ? Quelle sortie ce serait.

L’avenir de Rossi restera mécanique, avec l’arrivée de son écurie VR46 en Moto GP dès 2022 et une nouvelle carrière de pilote automobile devant lui, aux côtés de son demi-frère Luca Marini. Merci pour votre carrière, tous ces GP disputés et votre panache au guidon monsieur Rossi.

Crédit photo : Box Repsol©-Wikimedia

