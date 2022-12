Le SMS fête ses 30 ans

Le SMS fête aujourd’hui ses trente ans. Le 3 décembre 1992, Neil Papworth, jeune ingénieur anglais chez Vodafone (opérateur de télécommunications britannique) envoyait un message à un de ses collègues. Un texte court qui disait simplement “Merry Christmas” (Joyeux Noël en anglais). Depuis, ce procédé de Short Message Service nous a tous rendus accros à nos smartphones, même s’il commence à être dépassé.

1987 : année charnière

Cela fait déjà trente ans que le SMS existe. En 1987, une avancée majeure se produit dans le monde des télécommunications, lorsqu’un consortium d’opérateurs européens décide de fixer les conditions du système GSM (Global System for Mobile Communications). Ces conditions principales étaient au nombre de quatre :

• Compatibilité entre les pays européens

• Reconnaissance par carte d’identification SIM (Subscriber Identity Module)

• Mode de transmission numérique

• Possibilité d’envoyer de courts messages limités à 160 caractères (SMS)

Cinq ans plus tard, avec l’arrivée des téléphones de seconde génération (2G), le téléphone commence à se démocratiser et à la fin de l’année 1992, Neil Papworth est le premier à envoyer un SMS. Mais à cette époque, les téléphones portables ne disposaient pas d’un clavier. Le jeune ingénieur de Vodafone a donc saisi son texte sur un PC et l’a envoyé à un collègue, Richard Jarvis, qui travaillait lui aussi chez Vodafone, sur son téléphone portable alors qu’il était à une fête de Noël au bureau. Le premier SMS au monde venait d’être envoyé.

À l’origine, une utilisation professionnelle

Neil Papworth travaillait à l’origine sur un projet d’échanges internes chez Vodafone. Le procédé qu’il mettait au point était destiné à écrire des messages via un réseau téléphonique interne, entre collègues uniquement. Et le système est resté en place pendant sept ans, avant qu’il ne soit ouvert au grand public.

Le SMS de moins en moins utilisé

Alors qu’en 2014, 6 000 milliards de SMS s’étaient échangés dans le monde, 3 000 milliards l’ont été en 2021, soit la moitié. Rien qu’en France, 120 milliards de sms ont été envoyés l’année dernière mais sur les cinq dernières années, le nombre de SMS envoyés depuis l’hexagone a diminué de 30%. Le SMS est désormais en perte de vitesse, jugé dépassé par les jeunes, qui lui préfèrent de nouvelles applications telles que WhatsApp, Snapchat ou Messenger.

À l’origine : le portable

Pas de SMS sans portable. Le premier téléphone mobile a été officiellement créé par Martin Cooper, directeur de la recherche et du développement chez Motorola (fabricant américain de talkie-walkie, autoradios, téléviseurs et téléphones cellulaires). En avril 1973, il a passé le premier appel téléphonique depuis un mobile. Ce dernier mesurait une trentaine de centimètres, plus une antenne de 10 cm. Dix ans plus tard, Motorola sortait le premier téléphone portable baptisé DynaTAC 8000X. Un modèle de 25 cm pesant 783 grammes avec batterie incorporée dont l’autonomie était limitée à 1 heure (on l’appelait le “Brick-Phone”). Elle se rechargeait sur une prise domestique en … 10 heures ! Et son prix de vente était de 3 995 dollars.

Martin Cooper eût l’idée de ce téléphone portable en regardant le capitaine Kirk parler dans son communicateur de ceinture, dans la célèbre série Star Trek.

Le saviez-vous ?

Le premier SMS envoyé par Neil Papworth ce fameux 3 décembre 1992 a été vendu aux enchères par la maison de vente française Aguttes le mardi 21 décembre 2021, pour un montant de 107 000 euros. Un SMS que l’acheteur a récupéré sous la forme d’un NFT, nouvelle poule aux œufs d’or du marché d’art contemporain.

