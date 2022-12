Les premières images du prochain Mission impossible : dead reckoning

Le prochain opus de la saga Mission impossible sortira au cinéma le 12 juillet 2023. Intitulé Mission impossible : Dead reckoning partie 1, ce prochain long métrage sera suivi d’un second épisode qui arrivera dans les salles obscures en juillet 2024. Les deux films ont été réalisés en même temps, par Christopher McQuarrie déjà aux manettes de la franchise depuis la sortie de Rogue Nation en 2015. Nous vous dévoilons les premières images de tournage de Mission impossible : Dead reckoning partie 1, avec une des plus incroyables scènes de cascades que le cinéma n’ait jamais connu.

De la série au cinéma

À l’origine et tous les quinquas le savent, Mission impossible était une série télévisée diffusée entre 1966 et 1973. Dans les rôles principaux, on y trouvait Peter Graves, Barbara Bain, Greg Morris et Peter Lupus. Au total, 171 épisodes de 48 minutes chacun ont été tournés.

Trente ans plus tard sortait la première adaptation cinématographique : Mission impossible 1, réalisée par Brian de Palma et sortie en 1996. Suivront cinq autres films ; Mission impossible 2 sorti en 2000 et réalisé par John Woo, Mission impossible 3 sorti en 2006 réalisé par J.J Abrams, Mission impossible protocole fantôme sorti en 2011 réalisé par Brad Bird, Mission impossible Rogue nation réalisé par Christopher McQuarrie sorti en 2015 et enfin, Mission impossible Fallout sorti en 2018 et toujours réalisé par Christopher McQuarrie.

2 films à venir

C’est ce dernier qui réalisera également les deux prochains films de la franchise : Mission impossible Dead reckoning partie 1 et partie 2 dont les sorties sont programmées à l’été 2023 (12 juillet) et 2024.

En attendant les premières bandes-annonce, Monsieur Vintage vous dévoile aujourd’hui les premières images du tournage, sur une cascade incroyable divisée en trois parties : saut depuis un hélicoptère, pilotage moto et saut dans le vide à moto qui se transforme en base-jump. Des images qui confirment le fait qu’à 60 ans, Tom Cruise a toujours la pêche de ses 30 ans. Mais en fait, comment fait-il ?

Paramount Pictures et Skydance présentent

Une production Tom Cruise

Un film de Christopher McQuarrie

« MISSION: IMPOSSIBLE DEAD RECKONING – PARTIE 1 »

RÉALISÉ PAR

Christopher McQuarrie

ÉCRIT PAR

Christopher McQuarrie

D’APRÈS LA SÉRIE TÉLÉVISÉE DE

Bruce Geller

PRODUIT PAR

Tom Cruise, Christopher McQuarrie

PRODUCTEURS EXECUTIFS

David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Tommy Gormley

AVEC

Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Frederick Schmidt ,

Charles Parnell, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss.

DATE DE SORTIE : 12 JUILLET 2023

Crédit photo : Gage Skidmore©-Wikimedia

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Mission impossible