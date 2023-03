SCREAM VI : ça va saigner !

SCREAM VI sortira dans les salles de cinéma demain mercredi 8 mars 2023. Vingt-sept ans après la sortie de SCREAM, film initiateur de cette grosse saga “bankable” réalisé par Wes Craven, un des grands maîtres de l’horreur (La dernière maison sur la gauche, La colline a des yeux, Les griffes de la nuit, L’emprise des ténèbres, Le sous-sol de la peur), tous les codes du slasher sont respectés pour le plus grand plaisir des fans du genre, avec une violence meurtrière hallucinante. Un flot de coups de couteaux et d’hémoglobine qui nous interroge sur l’interdiction aux moins de 12 ans. Nous avons vu le film en avant-première alors attention, ça va saigner !

SCREAM VI : les codes du slasher respectés

Lorsque le film SCREAM est sorti en 1996, les critiques ont été dithyrambiques. Et le succès suivi. Avec un budget de 15 millions de dollars, ce premier opus réalisé par Wes Craven dégagea 173 millions de $ de recettes, avec le joli score de 2 207 347 entrées en France. Inspiré d’un fait réel et par le film Halloween (sorti en 1978 et réalisé par John Carpenter, autre maître de l’horreur), SCREAM possédait tous les codes du slasher qui ont fait son succès. Codes connus des protagonistes et repris dans ce SCREAM VI à sortir demain.

SCREAM VI : le synopsis

Après les derniers meurtres de Ghostface, quatre survivants quittent Woodsboro pour un nouveau chapitre. Dans Scream VI, Melissa Barrera (« Sam Carpenter »), Jasmin Savoy Brown (« Mindy Meeks-Martin »), Mason Gooding (« Chad Meeks-Martin »), Jenna Ortega (« Tara Carpenter »), Hayden Panettiere (« Kirby Reed ») et Courteney Cox (« Gale Weathers ») reprennent leurs rôles dans la franchise aux côtés de Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra et Samara Weaving.

Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans la Grande Pomme. Dans une ville aussi grande que New-York personne ne vous entendra crier.

Des litres d’hémoglobine

Débutant à la façon d’un Columbo (vous comprendrez en visionnant le film), la suite du film en est très loin puisqu’ici, le sang coule à flot et la violence est réelle, voire même dérangeante. Tuer pour voir la vie se vider d’un corps, par vengeance ou pour le fun, mais tuer. Des litres de sang se déversent tout au long des 2 heures du film, que l’on ne voit pas passer, à tel point qu’on se demande si en réalité, le corps humain ne contient pas plus de 5 litres de sang, comme la médecine veut bien nous le faire croire.

C’est violent, brutal, sanguinolent et hors cadre puisque cette fois, l’action se déroule en plein cœur de New-York. On pourrait croire que Big Apple serait plus rassurante par sa densité de population, son animation perpétuelle et ses nombreuses patrouilles de police, il n’en n’est rien et Ghostface évolue en pleine ville et dans les appartements comme un poisson dans l’eau. Ce qui ajoute à l’étonnement face à la facilité avec laquelle il réalise ses crimes. La scène du train vous mettra d’ailleurs particulièrement sous tension, mais n’en disons pas plus.

AFFICHES DES PERSONNAGES DU FILM

Saga SCREAM : héritière de slashers vintage

Héritière directe des films d’horreur vintage des années 80, la saga SCREAM doit son succès à ces fameux codes eighties. Oui il y a des adolescents et surtout, des adolescentes à la libido clignotante, oui il y a des roulages de pelles, des scènes de sexe suggérées, l’insouciance (malgré le passé des protagonistes), des ruelles sombres et des thérapies à gérer, mais cette fois-ci, les jeunes personnages sont aguerris, n’ont plus peur et veulent se battre pour enfin venir à bout de ce cauchemar et en cela, ce nouveau SCREAM est intéressant. Et une fois de plus, même si on passe les 2 heures du film à se demander qui est sous le masque de Ghostface, on reste surpris à la fin, le suspens est savamment tenu jusqu’au bout.

SCREAM VI : la banalisation de la violence ?

Mais on peut tout de même se poser la question, à une époque où des élèves poignardent leurs professeurs ou s’étripent lors de rixes, si un tel film n’est pas un risque pour les plus fragiles de nos adolescents. Certes c’est un film et on le sait, mais savoir qu’un gamin de 12 ans peut voir autant de meurtres et de sang couler, sous les rires et applaudissements d’une salle électrisée par le phénomène slasher peut inquiéter. La sortie du premier SCREAM avait été suivie de nombreux meurtres au couteau, aux États-Unis et dans le monde, à tel point qu’on commençait à parler de “screaminalité”. Preuve de l’évolution de notre société et de la banalisation d’une forme de violence extrême au cinéma, le SCREAM de 1996 était interdit aux moins de 16 ans. SCREAM VI lui, est interdit aux moins de 12 ans.

