La 12ème édition du Champs-Élysées Film Festival se déroulera du 20 au 27 juin 2023.

La 12ème édition du Champs-Élysées Film Festival se déroulera à Paris du 20 au 27 juin 2023. Invités de haut vol et programmation riche caractériseront ce rendez-vous des amoureux du cinéma indépendant, sur la plus belle avenue du monde.

Grand festival international de cinéma à Paris, Champs-Élysées Film Festival est le rendez-vous incontournable pour découvrir le meilleur du cinéma indépendant français et américain. Dédié à la découverte de nouveaux talents, le festival se veut être une passerelle entre les cinématographies françaises et américaines ainsi qu’une plateforme de rencontres de la jeune création et de l’indépendance tant cinématographique que musicale.

12ème édition

Fondé en 2012 par la productrice, distributrice et exploitante Sophie Dulac, il réunit chaque année plusieurs milliers de spectateurs et professionnels sur les Champs- Élysées et rassemble le temps d’une semaine le cœur de la création cinématographique contemporaine en présentant des films audacieux, ambitieux, inédits et en célébrant l’audace, l’engagement et l’authenticité. La 12ème édition du festival se tiendra cette année du 20 au 27 juin.

“Voici une douzième édition de Champs-Élysées Film Festival qui s’annonce sous les meilleurs auspices ! Désormais installé depuis plus d’une décennie, le festival a encore une fois l’ambition de tenir toutes ses promesses avec une programmation exigeante et des invités de haut vol.” C’est ce qu’a déclaré Sophie Dulac à l’occasion de cette future édition, présidente et fondatrice de Champs-Élysées Film Festival.

Un accès riche et varié

Le prix pour assister à ce festival du cinéma est de 69 euros pour la durée de festival, 39 euros pour les moins de 26 ans. Le pass vous ouvrira différents accès :

→ Accès à toutes les séances dans la limite des places disponibles

→ Accès aux avant-premières et aux masterclasses dans la limite des places disponibles

→ Accès au Rooftop showcases et dj sets dans la limite des places disponibles

→ Accès aux cérémonies d’ouverture et de clôture dans la limite des places disponibles (hors soirée)

Pour connaître la liste des cinémas participants et la liste des films programmés, cliquez sur ce lien. Le programme sera détaillé durant les mois de mai et juin 2023.

