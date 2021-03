Après l’hiver qu’on vient d’entamer arrivera le printemps et son lot de mariages. Ces derniers, souvent traditionnels, rassemblent des couples vêtus d’une jolie robe de princesse et d’un élégant costume trois pièces pour monsieur. Certains privilégient l’originalité et si vous faites partie de cette catégorie, il est un style qui marquera à coup sûr la rétine de vos invités : le Steampunk.

Rompre les codes

Ils étaient 454 000 à se dire oui en 2019, soit 227 000 mariages enregistrés dans l’hexagone cette année-là. Et même s’il a moins la cote qu’avant (l’année 1972 avait enregistré 417 000 unions : un record !), le mariage fait partie intégrante de nos vies.

En très grande majorité, les mariages se célèbrent de façon traditionnelle ; la belle voiture décorée (l’occasion souvent de découvrir de fabuleux modèles vintages), la robe de princesse pour la mariée et le costume pour son futur époux. Une cérémonie classique suivie d’une séance photos dans un beau parc fleuri.

Mais à une époque devenue très (trop) politiquement correcte, casser les codes et rompre avec la tradition peut-être une approche originale et inoubliable. Pourquoi par exemple, ne pas arborer un style Steampunk pour votre cérémonie ? La Boutique Steampunk peut vous fournir tout ce dont vous aurez besoin le jour J.

C’est quoi le Steampunk ?

Mais, c’est quoi le style Steampunk ? Littéralement, ce mot désigne un « punk à vapeur » mais la Steampunk définition trouve ses origines dans la littérature fantastique de Jules Verne et H.G Wells, considérés comme les fondateurs de cette tendance, qui s’inspire également de l’époque victorienne du XIXème siècle, qui marque l’apogée de la révolution industrielle.

Mettez le doigt dans l’engrenage

Machines à vapeur, mécanismes complexes, engrenages, monocles, utilisation du cuivre, du cuir et du laiton font partie de l’univers Steampunk. Et si vous souhaitez découvrir ce qu’est une société Steampunk, visionnez alors le film de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro sorti en 1995 : « La cité des enfants perdus », dans lequel on retrouve les codes de cette tendance néo-rétro futuriste. Parce qu’en plus d’être un symbole de la modernité victorienne, le Steampunk est vintage par la mode dont il s’inspire et par ses accessoires ; montres à gousset, colliers, lunettes, chapeaux (le plus souvent haut de forme), corsets, bottines et bien d’autres vêtements encore.

Rock & engrenages

Se marier Steampunk sera par conséquent une façon originale et rare de vous unir, dans un style qui mêle le Rock à l’élégance, les engrenages au raffinement. Et pour couronner le tout, oubliez les photos du jardin municipal, privilégiez une station de métro, une usine désaffectée ou pourquoi pas, une balade en dirigeable !

Étiquettes : Steampunk