En cette période où il est quasiment impossible de voyager et où de nombreux musées sont fermés de par le monde, le manque de culture se fait cruellement sentir. Mais pour ceux qui aiment l'art sous toutes ses formes et la connaissance, la technologie moderne fait des miracles. En effet, de nombreux musées proposent des visites virtuelles sur votre ordinateur pour admirer les œuvres de grands peintres, sculpteurs ou pour apprendre sur notre histoire. Cela ne remplace pas une vraie visite mais ça permet de faire de belles découvertes et cela donne un avant-goût de vos futurs voyages.

Le Musée d’Histoire Naturelle de Washington

C’est LE musée scientifique à visiter dans le monde. Il vous permet de faire actuellement une visite virtuelle géante au cœur de ses immenses collections. Elles rassemblent aussi bien des squelettes de dinosaures que des fossiles préhistoriques ou des pierres précieuses ainsi que des objets façonnés par toutes les différentes civilisations qui jalonnent l ‘histoire de l’humanité. De plus, l’aspect didactique est parfait et vous apprenez tout en vous promenant virtuellement dans les allées du musée. C’est, le musée au monde qui possède l’une des collections d’histoire naturelle les plus complètes qui soit et il ne faut pas manquer sa visite sur internet dont l’ergonomie est parfaitement réalisée.

Le Musée d’Orsay à Paris

Si vous ne pouvez-vous rendre à Paris ou si vous ne pouvez sortir de chez vous, venez découvrir en ligne les superbes collections de peinture du Musée d’Orsay. C’est certainement le musée le plus fourni au monde en peintures impressionnistes et en œuvres d’artistes du 19ᵉ siècle et du début du 20ᵉ. Vous y admirerez des toiles superbes de Degas, Manet, Cézanne, Monet, Renoir, Sisley, Pissarro et Millet et bien sûr une impressionnante collection de Van Gogh.

La visite virtuelle se fait grâce à la plateforme Google Arts & Culture et elle est très agréable avec des éclairages parfaits des toiles de maître.

La National Gallery à Londres

La National Gallery offre elle aussi une très belle visite grâce à la plateforme Google Arts & Culture. Vous flânerez entre les collections permanentes et les salles d’exposition temporaires. 2 300 peintures sont à admirer dont des œuvres majeures des peintres anglais William Turner, John Constable, Thomas Gainsborough, mais aussi un grand pan de l’histoire de l’art européen du Moyen Âge à la fin du 19ᵉ siècle, et de beaux chefs-d’œuvre issus de la période Renaissance venant, entre autres, de Titien et Véronèse.

Le Guggenheim à New York

Le Guggenheim de New York est mondialement connu à la fois pour son architecture audacieuse mais aussi pour la richesse de ses collections. Sa visite virtuelle sur Internet permet d’admirer les deux. Côté tableaux, vous serez certainement émerveillés par les Kandinsky, les Jackson Pollock et bien sûr par les peintures de Picasso. En plus de la visite des salles au gré des mouvements de votre souris, ne manquez pas de fouiller la base de données en ligne de 1700 tableaux tous numérisés et annotés.

Enfin, revenez souvent sur le site de la visite du Guggenheim de New York : c’est en effet, un des musées au monde qui organise le plus fréquemment des expositions temporaires très riches. Et à chaque fois, elles sont disponibles en ligne pour le plus grand plaisir des amateurs d’art qui ne peuvent se déplacer.

Le Rijksmuseum à Amsterdam

Si vous êtes passionnés par l’art flamand et hollandais du 15ᵉ siècle à la fin du 19ᵉ siècle, voici un petit bijou à ne pas manquer. Ce musée possède plus de 200 salles et abrite une foule innombrable d’œuvres magnifiques. On y retrouve les plus beaux tableaux de Rembrandt, de Vermeer (dont La Laitière) mais aussi des Rubens ainsi que des œuvres japonaises célèbres sur papiers et parchemins. Depuis votre ordinateur, vous pourrez y flâner virtuellement pendant des heures sans vous ennuyer et toujours découvrir d’innombrables peintres flamands peu connus mais très talentueux à côté des célèbres maîtres.

Il ne vous restera plus qu’à rester patient et attendre la fin de la pandémie mondiale. Quand les voyages seront à nouveau libres et sans contraintes, que les musées pourront accueillir du public, vous n’aurez plus qu’à sauter dans un train ou un avion pour aller admirer en vrai tous ces chefs-d’œuvre !

