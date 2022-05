Les bonnes raisons d’enfiler des chaussons Isotoner

Le dressing masculin compte ses incontournables tels que la paire de jeans, le t-shirt 100% coton, le pull-over, la veste en cuir et une paire de sneakers. Une base autour de laquelle nous modifions notre look au fil des saisons. Il est toutefois un accessoire auquel on n’accorde pas assez, ou peu d’importance : les chaussons. Il est temps d’y remédier messieurs, en choisissant la marque Isotoner, qui fera de vous un coq en pâte dès que vous aurez passé votre paillasson.

Chaussons : changeons nos habitudes

Avez-vous remarqué que nous les hommes, nous usons nos chaussons jusqu’à la semelle avant de les remplacer ? C’est un fait avéré pour la majorité d’entre nous, reconnaissons-le. Parce qu’il n’est utilisé qu’en intérieur, dans notre intimité, on se fout de l’aspect qu’il peut avoir tant que le pied est tenu à peu près correctement. Il est temps que ça change, parce qu’on n’a jamais été aussi bien que dans des chaussons récents et de qualité, à la maison. Les chaussons pour homme méritent d’être de bonne facture. Pour un meilleur confort d’une part, mais également pour la longévité. Avec une marque, vous les conserverez plus longtemps sans que vos chevilles n’aient à en souffrir.

Isotoner : une marque connue et reconnue

La marque Isotoner propose une large gamme de chaussons pour homme. Que vous soyez charentaises, mules ou mocassins, vous trouverez forcément le produit idéal pour y glisser vos pieds. Réputée à l’origine pour ses gants de luxe, la marque Isotoner, issue de la maison française “Aris de Paris” fondée en 1910, s’est ensuite diversifiée et propose aujourd’hui une gamme complète composée de gants, parapluies, bonnets, écharpes, baskets confort et chaussons.

Les avantages liés à l’achat d’une paire de chaussons Isotoner sont multiples :

• Vous bénéficiez d’un savoir-faire historique reconnu

• Vous marchez dans des chaussons de qualité

• Vous gardez le produit plus longtemps

• Vous aurez un excellent rapport qualité/prix

Autre avantage des chaussons Isotoner ; les gammes sont renouvelées 2 fois par an, comme pour la mode, avec une collection printemps/été et une collection automne/hiver. Ce qui relève d’un suivi des tendances et des procédés de fabrication, pour rester dans l’air du temps en optimisant votre confort pédieux.

Et selon les saisons, les collections de pantoufles Isotoner se déclinent aussi bien en jersey, en velours, en polaire ou en cuir. Le look c’est bien, encore faut-il que le produit soit confortable. Avec des chaussons Isotoner, vous bénéficierez de la recherche de la marque pour chausser des pantoufles de qualité. La semelle ergonomique, innovation brevetée, épouse la voûte plantaire pour un excellent maintien du pied et un bien-être incomparable. La mousse à mémoire de forme épouse parfaitement la voûte plantaire en s’adaptant à la morphologie du pied et en permettant de réduire l’impact des chocs nuisibles aux articulations. Enfin, la semelle grand confort EVERYWEAR™ est une matière unique au monde, brevetée par le groupe Totes Isotoner. Révolutionnaire, elle propose des avantages uniques : sensation de souplesse et d’extrême légèreté, résistance à l’eau et aux éraflures, anti-affaissement pour un confort à durée de vie inégalée.

Cerise sur le gâteau, tous les modèles de chaussons pour homme Isotoner sont lavables en machine, en prenant soin de les laver à 30 degrés. Quel pied non !?

Chaussons Isotoner vendus à partir de 19,99 euros. La livraison est gratuite à partir de 39 euros d’achats.

Le saviez-vous ?

Les célèbres charentaises, qui doivent leur nom à leur région d’origine : la Charente, étaient appelées autrefois les “silencieuses”. Une dénomination apparue sous le règne de Louis XIV, car à l’époque, les valets portaient des charentaises pour éviter d’user le parquet, mais également pour ne pas faire de bruit en marchant, afin de ne pas gêner leur maître.

Crédit photo : Isotoner©

Article sponsorisé

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, j’aime tout ce qui permet de se déplacer pour découvrir de nouveaux horizons. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai œuvré à différents jobs marketing/développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. Je suis aujourd’hui également en charge de la rubrique auto/moto pour le magazine masculin EDGAR. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Chaussons Isotoner