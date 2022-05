Triumph présente ses nouveaux coloris 2023 pour les roadsters et la Rocket

L’été arrive même si côté température, il s’est déjà installé dans l’hexagone. Avec lui son lot de terrasses, de barbecues, de robes légères, de shorts et de couleurs acidulées. L’occasion pour la marque britannique Triumph de proposer de nouveaux coloris sur l’ensemble de sa gamme roadster, ainsi que sur l’énorme Rocket. Attention les yeux, ça va piquer !

Des roadsters colorés

Pour l’année modèle 2023, de nouvelles options de couleurs pour la Speed Triple 1200 RS, la Street Triple 765 RS et R, et la Trident 660, ont été développées suite à la demande des clients pour des couleurs plus frappantes et excitantes sur la gamme des roadsters Triumph.

SPEED TRIPLE 1200 RS

Orange Baja Matt NOUVEAU

Matt Silver Ice

Sapphire Black

STREET TRIPLE 765 RS

Carbon Black NOUVEAU

STREET TRIPLE 765 R

Matt Carbon Black NOUVEAU

TRIDENT 660

Orange Baja Matt et Gris Storm Matt NOUVEAU

Silver Ice and Diablo Red

Matt Jet Black and Silver Ice

Sapphire Black

SPEED TRIPLE 1200 RS

Pour l’année modèle 2023, la Speed Triple 1200 RS est désormais disponible en trois couleurs, dont les élégants coloris Silver Ice et Noir Saphir, ainsi qu’une toute nouvelle couleur Matt Baja Orange, dynamique et saisissante, complétée par les graphiques distinctifs Silver Ice et Graphite « RS ». La nouvelle couleur Matt Baja Orange est présente sur le réservoir, les panneaux latéraux, l’enjoliveur de phare, la coque arrière, le capot de selle, et le sabot moteur, tandis que le garde-boue avant en fibre de carbone souligne le caractère et l’attitudes sportifs de la Speed Triple.

STREET TRIPLE 765 RS ET R

La Street Triple RS est désormais disponible dans une toute nouvelle teinte noire, agressive et sombre, qui recouvre le réservoir, le garde-boue avant, le saut de vent, les panneaux latéraux, la coque arrière, le capot de selle, le sabot moteur et la protection de radiateur. Ce modèle est également doté de jantes Bronze uniques et d’un design graphique Bronze et Jet Black distinctif, ajoutant une touche premium et sportive au nouveau look de la Street Triple RS.

La Street Triple R est également disponible pour l’année-modèle 2023 dans une nouvelle teinte Matt Carbon Black, enrichie d’un graphisme élégant et raffiné Metallic Grey. La peinture noir carbone mat est présente sur le réservoir, le garde-boue avant, le saut de vent, les panneaux latéraux, la carrosserie arrière, le capot de selle et la protection du radiateur.

TRIDENT 660

La sportive et agile Trident 660 à trois cylindres de Triumph est proposée, pour l’année-modèle 2023, en quatre options de couleur, y compris un Noir Saphir sophistiqué, plus le Silver Ice élégant et distinctif, et le Matt Jet Black, tous deux dotés du logo Triumph contemporain sur le réservoir, et introduisant un tout nouveau Matt Baja Orange. Le nouveau coloris audacieux et excitant Matt Baja Orange est sur le réservoir et le garde-boue avant avec des graphiques de réservoir au logo Triumph Gris Storm, une protection de radiateur et une coque arrière Gris Storm Matt et une optique de phare Jet Black.

Nouveaux coloris pour la gamme Rocket

Pour l’année-modèle 2023, la Rocket 3 R de Triumph, le roadster musclé par excellence, est disponible en trois couleurs, dont un Phantom Black sophistiqué, une composition élégante Silver Ice and Cranberry Red ainsi qu’une nouvelle option étonnante Matt Silver Ice. Cette nouvelle teinte comprend un réservoir de carburant, un garde-boue avant et une carrosserie arrière en Matt Silver Ice, ainsi que des panneaux latéraux, des optiques de phares, un saut de vent et des protections de radiateur en Jet Black.

NOUVEAUX COLORIS TRIUMPH ROCKET 3 (cliquez sur l’image pour l’agrandir)

L’incroyable Rocket 3 GT de Triumph se décline en deux nouveaux coloris : un nouveau Sapphire Black sophistiqué et un nouveau Carnival Red & Sapphire Black époustouflant, avec des détails argentés peints à la main. La nouvelle combinaison sophistiquée Carnival Red & Sapphire Black comprend un réservoir, un garde-boue avant et une carrosserie arrière Rouge Carnival, un revêtement de carrosserie argenté haut de gamme peint à la main et des panneaux latéraux Sapphire Black, un réservoir de carburant, des optiques de phares, un saut de vent et des protections de radiateur.

Les nouveaux coloris peuvent être commandés dès aujourd’hui avec premières livraisons en juillet 2022.

