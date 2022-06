Nouvelle collaboration Le Lissier X Château de Versailles

Le célèbre château de Versailles s’associe pour une nouvelle collaboration avec la marque Française Le Lissier, connu pour utiliser des chaussures confectionnées à partir de reste de tissus (ex : rideaux anciens, petites chutes de tissus ou étoffes “non conformes”), c’est ce qu’on appelle le upcycling. Cette collaboration propose une paire de baskets disponible en édition très limitée et déclinées en deux coloris différents : rouge et violet. Royal !

Le Lissier

La marque le Lissier, créée en 2019, confectionnent des baskets conçues en France et fabriquées au Portugal, tout fait mains et dont les tissus sont des étoffes de seconde main choisies chez plusieurs fournisseurs comme des tapissiers, brocanteurs, entrepôts textiles etc.

Toutes leurs étoffes sont chinées en France. La marque redonne vie à des tissus d’exceptions et à un réel engagement éthique et environnemental.

Depuis plusieurs années, le château de Versailles s’est engagé dans une démarche écoresponsable de réemploi de certains matériaux liés aux expositions et aux chantiers : signalétique, scénographie ou encore bâches décoratives grand format. Dans l’optique de poursuivre un engagement écologique mais également de soutenir une marque au savoir-faire artisanal, le château de Versailles a décidé de s’associer de nouveau à Le Lissier.

Tissu de chez Rubelli

Pour concevoir sa collection, La marque a utilisé des tissus issus de scénographies d’expositions passées à Versailles. Ce tissu a été élaboré dans la célèbre maison vénitienne Rubelli. Cette collaboration donne cette année naissance à̀ une collection de baskets élégante dont le tissu est confectionné avec du fil doré, évoquant ainsi le raffinement de la cour de Versailles possédant une découpe unique.

Château de Versailles x Le Lissier. Disponible en précommande et en exclusivité jusqu’au 30 juin 2022 sur la boutique en ligne du château de Versailles. Prix : 159 €.

