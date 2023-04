Pack crédit auto et assurance : les avantages

Acheter une voiture est une décision importante dans la vie des ménages ou des célibataires. D’une part parce que cela représente un budget important et parce que le véhicule convoité doit correspondre à vos besoins, sans oublier la revente. Pour préserver au mieux votre capital investi, il existe une formule à ne pas négliger : le pack crédit auto/assurance, qui permet de bénéficier de tarifs avantageux et d’une garantie méconnue à découvrir.

L’automobile : un budget important

Pour se déplacer, les ménages français dépensent en moyenne 13,6% de leurs revenus (source : Insee). Et sur ce budget, la voiture représente à elle seule 81% de la dépense. Avec la crise économique globale, le prix des automobiles neuves a bondi de 21% en 2 ans (2020/2021 source : AAA Data), pour un prix moyen d’un véhicule neuf à 32 600 euros.

L’alternative du crédit pour une voiture est plus que jamais d’actualité, dans un contexte de hausse globale qui continuera encore en 2023 (augmentation du prix des matières premières, flambée du coût de l’énergie) et en 2024 (avec la nouvelle norme européenne GSR 2 applicable au 1er juillet 2024), d’autant que, phénomène logique, le prix moyen d’un véhicule d’occasion a également augmenté, pour se situer fin 2022 à 22 000 euros (source : La Centrale). Et selon l’association Réseau Action Climat, le coût moyen par an pour rouler eu auto est passé de 3 527 euros en 2014 à 4 214 euros en 2022. Un budget qui comprend la carte grise, les carburants et lubrifiants, le stationnement, les péages, les pièces détachées, l’entretien, l’assurance et la décote du véhicule (ou la location longue durée).

Les avantages du crédit

Face à cette hausse des prix sur les voitures neuves et d’occasion, la solution du crédit séduit de plus en plus d’automobilistes. L’incertitude du futur, le choix de conserver un capital en banque “au cas où” et le fait d’être vraiment propriétaire du véhicule acheté (face à la Location Longue Durée qui fait de vous un locataire jusqu’au moment de payer le solde de l’auto) sont les 3 critères essentiels qui incitent les Français à utiliser ce type de financement.

Mais il existe une solution qui peut être intéressante, notamment pour celles et ceux qui souhaitent acquérir une voiture neuve : le pack crédit auto/assurance. Certaines compagnies d’assurance le proposent, c’est le cas pour exemple de la Maaf qui offre la possibilité de financer votre véhicule (financement total ou partiel de votre voiture neuve ou d’occasion, de 3.000€ à 75.000€, pour une durée de remboursement qui va de 12 à 72 mois) et de l’assurer.

Les avantages du pack crédit auto/assurance

Le gros avantage de ce pack crédit auto/assurance est d’accéder à un simulateur de crédit dédié d’une part, qui vous permettra de connaître de façon ad ’hoc le taux proposé, en fonction du montant d’achat de votre véhicule et de la durée de financement, et d’obtenir d’autre part un devis d’assurance. Si vous convoitez une assurance spécifique pour une Ford il vous suffira alors de renseigner la marque, modèle et version pour obtenir un devis personnalisé.

Mais l’autre avantage du pack crédit auto/assurance et il n’est pas des moindres est de bénéficier, si vous souscrivez l’option indemnisation renforcée, d’un remboursement de la valeur d’achat de votre automobile pendant 4 ans, en cas de vol ou de destruction totale du véhicule.

En sachant que la décote d’une auto est importante jusqu’à ses 4 premières années :

• 15 à 30% de décote la première année

• 15% supplémentaire après 2 ans

• 10% après 3 ou 4 ans

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : assurance auto