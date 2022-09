Moto Guzzi sur le pont pour présenter la V100 Mandelo Aviazione Navale

Après l’annonce de l’arrivée en concessions de la nouvelle Moto Guzzi V100 Mandelo début novembre 2022 (voir notre article en cliquant ici), le constructeur italien dévoile une édition limitée de la V100, baptisée Mandelo Aviazione Navale. Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde, la machine sera limitée à 1913 unités.

Inspirée des F-35B

C’est dans le cadre spectaculaire du pont d’envol du porte-avions Cavour que Moto Guzzi et la Marine italienne ont célébré le lien profond qui les unit depuis plus d’un siècle, à commencer par le symbole de l’aigle. L’occasion de présenter la première série limitée et numérotée de la future V100 Mandelo, livrée unique inspirée des F-35B, avec beaucoup de technologie pour la version la plus marquante de la gamme V100, dernière-née de la famille Moto Guzzi.

Des origines aéronautiques

L’aigle aux ailes déployées, emblème incontournable de Moto Guzzi depuis sa fondation en 1921, trouve son origine dans le militantisme commun des fondateurs Carlo Guzzi et Giorgio Parodi au sein du service aéronautique de la Regia Marina pendant la première guerre mondiale. C’est pendant le conflit que les deux amis, ainsi que le pilote Giovanni Ravelli, ont décidé de se consacrer à la construction de motos une fois la guerre terminée. Cependant, Ravelli n’a pas pu réaliser son rêve car il a été victime d’un accident en 1919. Guzzi et Parodi ont également choisi l’aigle comme symbole pour se souvenir de leur ami.

Liée à l’histoire de l’Italie

Ce rendez-vous entre la Marine italienne et Moto Guzzi a été un moment de grande émotion, au cours duquel a également été dévoilée la Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale, une édition spéciale limitée et numérotée de la dernière-née de la famille Moto Guzzi. Une moto riche en technologie d’avant-garde, qui, dans cette configuration exclusive, est encore plus évocatrice, unissant deux grandes entités indéniablement liées à l’histoire de l’Italie.

Le projet a été rendu possible grâce à la Difesa Servizi S.p.A., une société interne du ministère de la défense qui s’occupe de la valorisation des biens du ministère depuis 10 ans. La société a en effet accordé l’utilisation de la marque « Aviazione Navale » à Moto Guzzi pour la création de la V100 Mandello Aviazione Navale.

1913 : année de création de l’aviation de la marine militaire

Produite en édition limitée à 1913 exemplaires numérotés, en hommage à l’année de fondation de la composante aérienne de la Marina Militare, l’exclusive Moto Guzzi V100 Mandello Aviazione Navale est un modèle absolument unique à commencer par la livrée dédiée, inspirée par les avions de chasse F-35B utilisés par la Marine. Les graphismes suivent fidèlement ceux de l’avion, avec les insignes de part et d’autre du carénage, également animés par les bandes de couleurs blanches qui indiquent les entrées d’air des jets. La livrée est également enrichie par la cocarde tricolore située de part et d’autre du réservoir de carburant, l’écusson de l’aéronavale et le logo du Gruppo Aerei Imbarcati.

L’équipement de série comprend le capteur de pression des pneus TPMS et les poignées chauffantes, tandis que le numéro de série est gravé au laser sur les pontets du guidon. Une housse dédiée à la moto et une plaque commémorative sont fournies avec chaque modèle.

Un tournant dans l’histoire de la marque

La Moto Guzzi V100 Mandello ouvre un tout nouveau chapitre dans l’histoire de Moto Guzzi ; une moto qui échappe au conformisme de l’unique catégorie, en combinant les exploits d’un roadster sportif avec la vocation de voyager qui est dans l’âme de chaque Moto Guzzi.

Caractérisée par une technologie d’avant-garde, c’est la Moto Guzzi qui ouvre une porte sur le futur de la marque grâce aux solutions techniques et aérodynamiques innovantes adoptées. La V100 Mandello est innovante à partir du design qui, comme toujours, part de la mise en valeur du moteur bicylindre, unique et inimitable. Des lignes qui n’ont rien de nostalgique mais qui réinterprètent le langage stylistique Moto Guzzi. Un tournant dans l’histoire de la marque, qui a vu naître de nombreuses innovations technologiques importantes : la première moto à aérodynamisme adaptatif, la première Moto Guzzi équipée d’une plate-forme inertielle à six axes, l’ABS en virage, la suspension semi-active et le quickshift, pour ne citer que les plus importantes.

La V100 Mandello est également la première Moto Guzzi équipée du nouveau moteur « compact bloc », aux caractéristiques techniques raffinées. La tradition est respectée grâce à l’architecture du bicylindre en V transversal à 90°, qui garantit une façon unique de délivrer le couple et le son inimitable de la Moto Guzzi, mais avec un design totalement nouveau et des performances résolument brillantes : la puissance est de 115 ch et le couple de 105 Nm, avec 82% de disponibilité à partir de 3 500 tr/min.

L’équipement de série de l’édition Aviazone Navale comprend le capteur de pression des pneus TPMS et les poignées chauffantes, tandis que le numéro de série est gravé au laser sur les pontets du guidon. Une housse dédiée à la moto et une plaque commémorative sont fournies avec chaque modèle.

Le navire amiral de la marine italienne

Le porte-avions Cavour (CVH 550) a été construit par Fincantieri et entré en service pour la marine italienne en 2009. Avec ses 244 mètres de long et ses 220 mètres de piste, le Cavour est le navire amiral de la Marina Militare et représente l’un des plus grands investissements technologiques du système industriel de la défense nationale.

Le navire est capable d’embarquer et d’exploiter tous les types d’aéronefs appartenant à la Marina Militare : hélicoptères (AB 212, EH 101, NH 90), avions AV-8B, ainsi que des avions de dernière génération comme le F-35B.

Le pont d’envol s’étend de la proue à la poupe avec une piste parallèle à l’axe longitudinal et un tremplin, ce qui permet à l’avion de décoller avec la charge utile maximale. Le hangar est dimensionné pour accueillir jusqu’à 12 hélicoptères ou, alternativement, 8 avions. La manutention entre le hangar et le poste de pilotage est assurée par deux ascenseurs de 30 tonnes. L’équipage permanent du navire est composé de 550 militaires, et peut accueillir jusqu’à 1.200 personnes.

Le prix de l’édition limitée V100 Mandelo Aviazone Navale n’a pas encore été communiqué.

Crédit photo © Francesco Vignali Photography – Moto Guzzi

