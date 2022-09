Hallelujah, les mots de Leonard Cohen : en salles le 19/10/2022

“Hallelujah les mots de Leonard Cohen” sortira au cinéma le 19 octobre 2022. Ce documentaire réalisé par Dan Geller et Dayna Goldfine retrace le parcours du poète et chanteur canadien, une captivante histoire sur la vie et la carrière d’un des artistes les plus mémorables de notre époque.

Disparu le 7 novembre 2016 à l’âge de 82 ans, Leonard Cohen a eu une existence remplie de 15 albums et une douzaine de livres, recueils de poésie. L’homme à la voix grave sortait son premier livre de poésies en 1956, son premier roman en 1963 et son premier album “Songs of Leonard Cohen” en 1967.

Dépressif chronique, l’œuvre globale de Leonard Cohen est imprégnée de son état au travers de ses textes et sa musique, avec des thèmes récurrents que sont la solitude, l’amour passionnel, la religion ou le sexe. Il est d’ailleurs l’auteur d’une des plus grandes balades de l’histoire de la musique : “Hallelujah”, sortie en 1984 sur l’album “Various Positions” classée en 2021 parmi les “500 plus grandes chansons de tous les temps” par le magazine américain Rolling Stone, en 74ème position.

Le documentaire de Dan Geller et Dayna Goldfine débute à la fin des années 60, lors que Leonard Cohen signe, comme Bob Dylan, chez Columbia, et devient une légende. Mais sa carrière prendra un tournant inattendu. Vous découvrirez alors l’histoire qui l’amènera à se reconstruire et à s’affirmer comme l’un des artistes les plus importants de notre époque. Une inoubliable balade à travers la chanson qui a marqué nos vies.

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Allelujah les mots de Leonard Cohen