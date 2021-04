Le 19 octobre 2020, le dessinateur de bande-dessinée érotique français Alex Varenne nous quittait, à l’âge de 81 ans. Passionné jusqu’au bout, il avait eu le temps de terminer sa dernière BD, qui vient de paraître aux Éditions Zanpano : « Barbara et les nouvelles Vénus ».

Le 11 janvier 2016, nous rencontrions le dessinateur Alex Varenne dans son atelier parisien, à l’occasion de la sortie de son nouveau livre « Tondi ». Amoureux des femmes, ce dessinateur hors-pair et référence du dessin érotique nous racontait son parcours et ses projets. Une interview que vous pouvez retrouver en cliquant sur ce lien.

Un peu moins de cinq ans plus tard, Alex Varenne nous quittait. Passionné jusqu’au bout, il aura eu le temps de terminer son ultime bande-dessinée baptisée « Barbara et les nouvelles Vénus », en collaboration avec Barbara Amorosa, l’une de ses muses. Un album posthume qui vient de sortir aux Éditions Zampano. Mais il ne s’agit pas de n’importe quel album de BD. Il s’agit plus d’un condensé précieux de son art et sa passion. Une œuvre qui, au fil de ses pages et de ses images, vous amènera à découvrir bien plus qu’une histoire dessinée.

À travers les traits d’un esthétisme qui montre l’évolution et l’apogée de son art, dans des séquences très cinématographiques, se déploient, se suivent et s’entremêlent souvenirs, rencontres, personnages, fragments d’une vie et d’une philosophie de vie. Vous trouverez, en lisant entre les lignes et les dessins, le portrait d’Alex le plus intime et authentique, celui de l’homme et de l’artiste, mais aussi l’expression de son amour absolu pour la femme et, qui sait, peut-être un message, pour qui saura le percevoir.

« Barbara et les nouvelles Vénus » – Parution : Mars 2021 – Genre : Biographie dessinée érotique – Auteurs : Alex Varenne et Barbara Amorosa – Format : 22,50 cm x 30 cm – Pages : 176 pages n/b, couverture cartonnée – Prix : 35 €.

Image : crédit Zanpano© (couverture BD) / Philippe Pillon© (photo d'Alex Varenne)

Étiquettes : Alex Varenne