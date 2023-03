Amanda Lear se met à nu sur Arte

La chaîne Arte diffusera un reportage consacré à l’artiste Amanda Lear le 21 avril 2023 à 22H35. L’occasion de se replonger dans la carrière riche et variée de cette icône de la pop culture.

Amanda Lear est une artiste française de renommée internationale, connue pour ses multiples talents en tant que chanteuse, actrice, présentatrice de télévision et mannequin.

Née en 1939 en Italie, Amanda a commencé sa carrière comme mannequin dans les années 1960 avant de devenir une muse pour Salvador Dali. Elle a également travaillé comme présentatrice de télévision en Italie et en France avant de se lancer dans la musique.

Amanda Lear se met à nu

En 1977, Amanda a sorti son premier album « I Am a Photograph« , qui a connu un grand succès en Europe et a atteint la première place dans plusieurs charts. Elle a continué la musique tout au long des années 80, avec des hits comme « Follow Me » et « Enigma (Give a Bit of Mmh to Me) ».

En plus de sa carrière musicale, Amanda a également travaillé comme actrice, apparaissant dans plusieurs films et séries télévisées en Europe. Elle a également été une personnalité populaire dans les années 70 et 80, apparaissant fréquemment dans les magazines de mode et faisant des apparitions remarquées sur les plateaux de télévision.

Amanda est une artiste très polyvalente, capable d’explorer différents styles musicaux et de se réinventer constamment. Elle a influencé de nombreux artistes à travers les années et reste une icône de la culture populaire. Sa longue carrière et son impact sur l’industrie de la musique ont contribué à faire d’elle l’une des artistes les plus appréciées et les plus respectées de sa génération.

Mannequin, muse, chanteuse ou animatrice de télévision, Amanda Lear a construit sa légende en jouant avec l’ambiguïté et la transgression. Ce portrait rembobine le film de sa vie pour tenter de mettre à nu la plus mystérieuse des stars eighties.

Troubler pour séduire, séduire pour dissimuler

Amanda Lear cultive brillamment son mystère depuis plus d’un demi-siècle. Au gré du temps et des interviews, la blonde créature a multiplié les versions de sa propre histoire, changeant notamment de date et de lieu de naissance (entre 1939 et 1950, Hongkong ou Saigon). Voix rauque et jambes interminables, elle a surtout entretenu l’ambiguïté sur son identité sexuelle, encouragée par celui dont elle a été la muse : le peintre Salvador Dalí, adepte des coups d’éclat médiatiques, avec lequel elle noue dans les années 1960 une relation à l’aura légendaire. À la même époque, la jeune mannequin devient une égérie du Swinging London, dont elle hypnotise les rock stars : Brian Jones, Bryan Ferry, David Bowie… C’est à ce dernier qu’elle doit sa reconversion dans la musique, en « Disco Queen » biberonnée à la new wave. « Follow Me », murmure-t-elle alors en 1978, avant de conquérir les télévisions berlusconienne puis française, où elle cartonne dans Les grosses têtes.

La création de soi

Comment approcher la vérité d’un être qui a tant brouillé les pistes ? Dans ce documentaire riche en archives et éclairages (des journalistes Éric Dahan et Fabrice Gaignault, de la danseuse de revue Galia Salimo…), Patrick Jeudy (Conversation avec Romy Schneider) remonte le cours du destin d’Amanda Lear pour déconstruire les personnages qu’elle a successivement créés. Du mouvement hippie aux paillettes des années 1980 et 1990, de la peinture au théâtre en passant par la musique, il compose le fascinant portrait d’une icône de la pop culture, libre et d’une incroyable modernité.

Documentaire de Patrick Jeudy (France, 2023, 52mn) – Auteurs : Patrick Jeudy, Élise Karlin – Coproduction : ARTE France, What’s Up Films. Première diffusion : 21 avril 2023.





Crédit photo : WhatsUpFilms©

