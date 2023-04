Le Paris Tribute Festival se tiendra à Paris du 19 au 21 mai 2023, au Bataclan

“Le passé a de l’avenir”. Le slogan de notre site Monsieur Vintage trouve sa réalité dans notre contenu depuis maintenant 9 ans. Et ce n’est pas le PARIS TRIBUTE FESTIVAL qui contredira notre devise, en proposant un programme musical exceptionnel les 19, 20 et 21 mai 2023, au Bataclan, avec une affiche qui annonce six hommages à des artistes et groupes mythiques ; Queen, Oasis, AC/DC, Tenacious D, Michael Jackson et Tina Turner.

Portés par la nostalgie, des émissions télévisées dédiées et le grand retour du vinyle, les artistes et groupes des décennies passées ont le vent en poupe. À l’instar du groupe français So Floyd qui reprend les tubes de Pink Floyd (retrouvez notre article en cliquant sur ce lien), d’autres artistes proposent aujourd’hui des reprises de morceaux mythiques. C’est le cas de God Save The Queen qui reprend les tubes de Queen, Osiris qui réinterprète Oasis, TNT pour AC/DC, The Roadies Of The D pour Tenacious D, This is Michael pour Michael Jackson ou What’s Love pour Tina Turner.

Six groupes et artistes qui se produiront lors du PARIS TRIBUTE FESTIVAL, qui se déroulera au Bataclan, les 19, 20 et 21 mai 2023. L’occasion de réécouter un florilège de tubes au travers de “Tributes” interprétés sur scène. Un programme éclectique que vous pourrez suivre en achetant un billet pour une soirée (soit 2 groupes) ou pour les trois soirs (soit 6 groupes au total) aux dates suivantes :

VENDREDI 19 MAI

GOD SAVE THE QUEEN (Queen) et Osiris (Oasis)

GOD SAVE THE QUEEN

God Save the Queen est un groupe argentin qui s’est formé en 1998 pour rendre hommage à l’un des plus célèbres groupes de rock du monde : Queen. Le groupe tire son nom de l’hymne national du Royaume-Uni qui était joué sur bande à la fin de chaque spectacle de Queen pendant que le groupe saluait. Qualifié comme l’un des tribute les plus fidèles du groupe anglais, God save the Queen propose un show exceptionnel : la ressemblance et la performance du chanteur Pablo Padin avec Freddie Mercury est stupéfiante ! En tournée depuis sa formation, God Save the Queen a joué dans plusieurs grandes salles et arènes à travers le monde, dont le Luna Park Stadium de Buenos Aires et de Montreux, en Suisse. Le groupe s’est aussi produit au Royaume-Uni, en Allemagne et en Inde. Qualifié de « Meilleur hommage à Queen du Monde » par le Magazine Rolling Stone, leur réputation est établie . Les membres du groupe sont : Pablo Padin (chant), Francisco Calgaro (guitare), Matias Albornoz (batterie) et Ezequiel Tibaldo (basse).

OSIRIS

Osiris voit le jour à l’initiative d’Éric Di Meco (basse), Chris Cesari (guitare) et Axel Rancurel (chant). La voix du chanteur similaire à celle de Liam Gallagher et leurs gouts musicaux communs orientent rapidement les 3 potes vers des reprises du groupe mythique de Manchester. Rejoints par Eric Di Marino (guitare) et Jean-Vincent Boetto (batterie), l’hommage au groupe des frères Gallagher est une évidence, Osiris retranscrira sur scène leurs concerts. Depuis, le groupe, adoubé par l’intransigeant Noël Gallagher en personne, enchaîne les dates Sold Out à travers la France, a donné un concert à Marseille devant plus de 5000 personnes. Assister à un concert d’OSIRIS c’est faire un bond en arrière, Les fans y retrouveront tous les tubes inoubliables qui ont fait de la Brit Pop un courant musical majeur.

Prix des billets : 42,25 euros debout ou 49 euros debout. Cliquez ici pour commander vos places.

SAMEDI 20 MAI

TNT (AC/DC) et The Roadies Of The D (Tenacious D)

T.N.T AC/DC TRIBUTE BAND

Pour la première fois, T.N.T AC/DC TRIBUTE BAND viendra vous interpréter son nouveau spectacle, LIVE AT DONINGTON 1992, un show 100% AC/DC ! Originaire de Bayonne, T.N.T AC/DC TRIBUTE BAND est composé de cinq passionnés de musique, et particulièrement d’AC/DC. Le chant est assuré par Pierrot Placines, l’infatigable Bon Scott du pays n’a pas oublié un refrain du long répertoire qu’il joue et entretient depuis des années. Non loin de là, guitare cornue entre les mains et fort d’une expérience acquise avec de multiples formations, Didier Deboffe alias Angus Young est décidément accro au rock’n’roll. À la basse, endossant le rôle de Cliff Williams, c’est Olivier Sentenac, qui a décidé de prêter ses services, et par là même, redonner un sacré coup de jeune au bruyant orchestre. A la batterie, à la manière de Phil Rudd, Michel Camiade, batteur d’expérience souligne de sa frappe puissante ces vieux riff accrocheurs venus d’Australie. Enfin dernier venu dans la bande Fabien Castillon, fan inconditionnel d’AC/DC, perpétue fidèlement les riffs intemporels de Malcolm Young.

THE ROADIES OF THE D

Formé en 2013, THE ROADIES OF THE D est « Le Tribute Band » officiel au groupe satirique américain TENACIOUS D, constitué par Jack Black et Kyle Gass. Avec une grande classe et humour, le groupe se balade entre l’univers du Rock et du Metal. Ils s’approprient les célèbres morceaux comme Tribute, Rize of The Fenix et même Master Exploder rarement jouée en live, grand exploit reconnu par Kyle Gass et Jack Black en personne.

Prix des billets : 42,25 euros debout ou 49 euros debout. Cliquez ici pour commander vos places.

DIMANCHE 21 MAI

THIS IS MICHAEL (Michael Jackson) et What’s Love (Tina Turner)

THIS IS MICHAEL

Le roi de la pop revit dans un spectacle international THIS IS MICHAEL qui a conquis le monde entier avec plus de 200 000 billets vendus. Un spectacle total avec une sélection internationale de danseurs, chanteurs et musiciens, une mise en scène spectaculaire qui met en vedette Lenny Jay, né au Brésil, fan du « roi de la pop » depuis l’âge de six ans, lorsqu’il a commencé à chanter et à danser comme lui. Lenny Jay reçoit en Argentine les éloges de la presse spécialisée, des fans et de la famille Jackson elle-même. Son incroyable ressemblance physique et vocale fait de This is Michael une expérience unique, rappelant l’éternel Michael Jackson. Un show de plus de 2 heures qui rend hommage à l’artiste le plus célèbre de tous les temps. Les fans retrouveront les titres les plus emblématiques de la carrière de Michael Jackson, dont les incontournables Billie Jean, Thriller, Beet it, Smooth Criminal…

WHAT’S LOVE – TINA TURNER EXPERIENCE

The best, Proud Mary, We don’t need another hero, Shame on you, Come together, What’s love got to do… Autant de tubes de la reine Tina repris par le groupe What’s Love. Une formation française d’artistes professionnels passionnés, qui utilisent leurs talents en hommage à la grande Tina Turner.

Prix des billets : 42,25 euros debout ou 49 euros debout. Cliquez ici pour commander vos places.

Pour commander 1 ticket pass valable les 3 soirées, cliquez sur ce lien. Prix du pass 3 soirées : 102 euros assis ou 118 euros debout.

INFORMATIONS PRATIQUES

BATACLAN

50, bld Voltaire – 75011 Paris

Ouverture des portes : 18H00

Début des concerts : 19H00

