Irish Celtic à Paris du 16 au 19 mars 2023

Irish Celtic est de retour en France du 16 au 19 mars 2023 au Dôme de Paris pour nous présenter Le Chemin Des Légendes, 3ème volet de sa saga. Venez danser et célébrer la Saint Patrick avec ce spectacle inoubliable !

Après Spirit of Ireland et Generations, partez sur Le Chemin Des Légendes, et direction, l’âme de l’Irlande pour une soirée pleine de joie, de fête et d’énergie. Les directeurs artistiques du Chemin Des Légendes se sont immergés dans la culture du pays pour construire cette réjouissante balade imaginaire. Pendant près de deux heures, les talentueux danseurs sur scène et des musiciens en live, sélectionnés parmi les meilleurs d’Irlande, vous feront découvrir des chansons de légende, les traditions celtes et les mystères de leur île.

Célébré dans le monde entier depuis de nombreuses années, Irish Celtic fait vibrer sur scène la tradition, avec ces rythmes qui donnent la chair de poule. Laissez-vous emporter du 16 au 19 mars 2023 au Dôme de Paris avec Le Chemin des Légendes, nouveau spectacle d’Irish Celtic.

Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic, on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial qui résonne des musiques traditionnelles, des rires et des discussions des clients… Pour casser cette routine et transmettre à Diarmuid ce qu’il doit savoir de son identité culturelle, de son histoire familiale, Paddy l’invite à entreprendre un voyage initiatique où se mêlent valeurs, légendes et traditions. Diarmuid pourra ainsi prendre toute la mesure de l’amour filial, mieux comprendre ses racines, s’ancrer encore davantage dans sa terre natale et ancestrale.

A l’instar des USA qui possèdent leur mythique Route 66, synonyme d’évasion, de liberté et de découverte, l’Irlande a, elle aussi, la sienne. Et cette balade irlandaise porte le nom de Chemin des Légendes ! A ne pas rater au Dôme de Paris du 16 au 19 mars 2023 et en tournée française.

Irish Celtic le chemin des légendes

Du 16 au 19 mars 2023

Dôme de Paris

Horaires Séances :

Jeudi – Vendredi à 20H / Samedi 15H & 20H / dimanche 14H & 17H

Tarifs :

Carré Or : 69.50 €

Cat. 1 : 62.00 €

Cat.2 : 53.50 €

Cat.3 : 35.00€

Location points de vente habituels

Plus d’informations en cliquant sur ce lien

