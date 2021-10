Quand une styliste espagnole dont la signature est le psychédélisme, les années 70 et les teintes saturées, rencontre une marque, espagnole elle aussi, telle que Desigual, le résultat est une explosion de couleurs. “Sexy Planet”, une collection signée Maria Escoté, pour Desigual.

Une collection ? Un fantasme sexuel ? Une revendication en mode sexy ? La nouvelle collaboration de María Escoté avec Desigual est tout cela et bien plus encore. Il s’agit d’une proposition remplie de messages forts, sans préjugés ; une ode à l’ amour libre, à la diversité et à l’amour propre. Cette saison, Desigual et María Escoté ont fait le choix de l’amour : nous revendiquons notre amour pour les personnes, la faune et la flore ; pour toutes les cultures et expressions de genre; pour nos origines, notre présent et toutes les choses positives à venir. Les imprimés de la nouvelle collection Desigual x María Escoté sont une véritable orgie revendicative de couleurs, de croisements d’espèces, de fantaisie et de références esthétiques japonaises.

En toile de fond, une infinité de fleurs et de motifs animal print jouent à s’aimer. Les pièces de la collection mêlent street casual et élégance, des motifs oversize et des coupes ultra-moulantes, des vêtements féminins et unisexes… Sans aucun tabou ! Cette collection est conçue pour épouser tous les types de corps et être portée par des personnes de tout âge. La proposition passe outre les étiquettes et revendique la singularité et le style authentique que Desigual et María Escoté partagent. La créatrice l’exprime elle-même en ces mots : « Sexy Planet parle de diversité, d’une planète peuplée de personnes différentes, de cette différence entant qu’identité, de la magie de se sentir différent, du métissage, du mélange, et nous invite à sortir et à reconquérir cette planète. »La couleur, le mélange et la diversité sont des liens clés entre María Escoté et Desigual, ainsi que l’engagement envers des femmes fortes, talentueuses et autonomes.

Les protagonistes de Sexy Planet selon María Escoté : «Pour rendre cette planète encore plus sexy, nous avons besoin de liberté et de respect». Et c’est ce que revendique la campagne qui met en vedette cinq femmes issues de différents horizons, proclamant des messages forts, inspirés de leur propre expérience de vie : Ilona Staller « Cicciolina », Lea T, Carla Díaz, Bikôkô et María Escoté en personne. Elles verbalisent les idées autour desquelles s’articule la collection : l’empowerment, la paix, l’estime de soi, l’identité, l’amour…« Ce qui me rend vraiment très heureuse ces dernières années, c’est de constater comment dans mon métier, dans l’industrie, je suis de plus en plus entourée d’équipes féminines. Comment nous arrivons à travailler, à créer des campagnes, à produire… Ces équipes sont composées de nombreuses femmes. Et cela me rend extrêmement heureuse », affirme Maria Escoté Sans surprise, son message dans cette campagne est Man’sWorld.

F*ck War

Le message de Ilona Staller alias « Cicciolina »

Icône incontestée de l’amour libre, Cicciolina est une star internationale, connue pour ses multiples facettes en tant que mannequin, actrice de films pour adultes et femme politique. Ancienne députée du Parti radical italien, elle a également développé son côté créatif avec son ex-partenaire, l’artiste Jef Koons. L’un des moments forts de sa vie a eu lieu pendant la guerre du Golfe, lorsqu’elle a proposé à Saddam Hussein d’avoir des relations sexuelles avec lui en échange de la fin de la guerre. « Je me suis rendue à l’ambassade et ils m’ont demandé… Pourquoi ? J’ai exprimé mon souhait car je crois en l’amour universel et je suis contre la guerre. C’est un besoin indiscutable pour moi. Je suis contre la guerre, contre les restrictions... », déclare Cicciolina. « Je suis en faveur de l’amour, l’amour entre les peuples, entre les personnes. Les gens ne devraient pas se détester, les gens devraient s’aimer. »

Fear Love

le message de Bikôkô

La chanteuse Bikôkô définit son style musical comme un mélange d’influences. Fan de R&B et de soul, elle les associe à des touches de musique africaine de l’ouest du continent et de pays comme le Mali ou la Tanzanie. Son père est musicien de jazz et sa mère est une grande amatrice des traditions musicales espagnoles et cubaines. Son amour pour la musique et sa revendication de la différences ont nés de toute cette fusion, de la somme de ses origines diverses. « Il y a des choses que j’ai arrêté de faire, surtout quand j’étais ado, par peur », raconte Bikôkô. Mais elle ajoute qu’elle se trouve dans un moment où elle apprend à « lâcher prise ». « Si vous perdez la peur d’aimer, d’être qui vous êtes, les autres vous aimeront aussi », conclut-elle.

Labels People

Le message de Lea T

Lea est une pionnière : en 2010, elle a été le premier mannequin transsexuel à figurer dans une campagne mondiale, pour Redken, la marque de L’Oréal pour les professionnels, et a depuis travaillé avec plusieurs entreprises internationales. Elle a été la première personne transsexuelle à défiler entant que porte-drapeau d’un pays aux Jeux olympiques de 2016. Mais s’il y a un drapeau que Lea T arbore avec véhémence, c’est bien celui de l’inclusion et du dépassement des stéréotypes : « Je fais partie d’une communauté, mais je ne suis pas une étiquette. Avant de dire que je suis une femme trans, je suis une femme noire, je suis une femme autochtone. »En tant que protagoniste d’une collection qui résiste aux stéréotypes, Lea T offre une réflexion sur le réductionnisme des étiquettes qui limitent tout au sexe, au genre, à la race..

« Nous devons faire attention et éviter d’universaliser les groupes, en laissant de côté les individus. Je ne suis pas une chose, je suis des milliers de choses… Mon histoire en comprend tellement !« , déclare-t-elle. » Nous devons nous soucier d’essayer de vivre sur une planète avec des personnes diverses, des réalités diverses et avec un esprit critique « , conclut-elle

Others You

Le message de Carla Díaz

L’actrice Carla Díaz se définit comme une âme libre : elle aime peindre, jouer de la guitare, danser le flamenco ou pratiquer la danse classique. Elle se construit depuis des années une brillante carrière d’actrice et bénéficie désormais d’une reconnaissance méritée grâce à son rôle dans la série Elite (Netflix). Des millions de personnes la suivent sur les réseaux sociaux, même si elle avoue avoir appris à gérer sa notoriété en renforçant son estime de soi. « Je pense qu’il est très important de beaucoup regarder à l’intérieur de soi, de beaucoup prendre soin de soi et de beaucoup s’écouter »,affirme-t-elle. « Pour être heureux, il faut avoir une bonne estime de soi et être à l’aise avec soi-même», ajoute-t-elle. « Pour ma part, assure-t-elle, c’est ce qui m’aide à bien gérer toute cette folie. »« Si vous êtes bien avec vous-même, continue-t-elle, et que vous vous sentez bien et que vous avez une bonne estime de vous-même et que vous êtes heureux… Vous serez heureux n’importe où. C’est le secret. Et pas uniquement dans votre vie professionnelle mais aussi dans votre vie personnelle. »

