La marque de prêt-à-porter espagnole Desigual, créée en 1984, adore les couleurs. Fidèle à son concept pulp et acidulé qui égaie les showrooms et dressings féminins, l’enseigne présente sa collection à l’esprit résolument vintage : « Flower Empower ».

Mouvement Flower Empower chez Desigual

Desigual est le porte drapeau du mouvement flower empower avec des robes à fleurs qui revendiquent le pouvoir du printemps.

La marque est connue depuis 1984 pour sa conception de vêtement à partir de vieux stock de jeans, des vêtements mêlant tissus fleuris, couleurs éclatantes et tenue en patchwork. Desigual qui signifie “inégal” au sens dépareillé est né à Ibiza, son créateur, un suisse de 20 ans à l’époque, Thomas Meyer, confectionnait des tee-shirts customisés aux vacanciers.

Depuis, la marque espagnole a pris son envol à l’international en élargissant sa gamme et en s’imposant comme une marque non conventionnelle et misant sur la différence.

À chaque saison, Desigual lance une collection basée sur un thème différent, et pour le printemps-été 2021, les fleurs sont à l’honneur !

La rédaction vous a fait une sélection de pièce à shopper :

La robe bustier longue verte 119,95 €

Inspiration année 70 la robe slim fleurs peintes à 99,95 €

Robe courte ample 89,95 €

Blouse décolleté collier tropical 69,95 €

Ambiance hippie 70’s

Des robes amples à col bateau de type bustier souligné de volants et des imprimés audacieux confèrent à la collection un esprit décontracté. Associez-leur de longs colliers, des bracelets et des détails floraux dans les cheveux pour adopter la tendance hippie des années 70. Aussi, jouez au « patch and love » avec des robes courtes en viscose et un mélange d’imprimés qui capturent l’essence de la saison. Elles sont ultra confortables et faciles à porter.

Profitez du beau temps qui va revenir pour vous dénicher une pièce pleine de couleurs et un esprit hippie chic !

