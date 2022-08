Le t-shirt lin homme, la grande tendance de la saison

Pour la saison estivale, il y a une matière qui fait l’unanimité : c’est le lin. En effet, cette matière naturelle est très utilisée dans le prêt-à-porter ou même dans la maison. C’est une matière légère, confortable et qui présente de nombreux avantages : locale, écologique, thermorégulatrice, hypoallergénique et même antibactérien, elle a tout pour plaire. Porter un t-shirt lin homme est donc adapté à toutes les situations !

Un t-shirt lin homme pour le quotidien

Le lin est confortable et léger, il peut donc être porté au quotidien et quelle que soit la saison. En effet, cette matière va permettre de garder la chaleur l’hiver et la fraîcheur l’été : elle peut donc être portée en toute circonstance. Arborez un look décontracté, mais non négligé avec le lin. C’est une matière fluide qui apporte un côté chic à vos tenues. Le t-shirt lin homme se porte seul ou même accompagné : sous une chemise ou une veste de costume, le lin rend toute tenue habillée.

Le col que vous souhaitez

Le t-shirt lin homme Achel par Lemahieu. Qu’importent vos préférences, il y en a pour tous les goûts. Le col rond s’approprie plusieurs situations. Il apporte de l’élégance à votre tenue, tout en restant confortable. C’est le col le plus polyvalent et le plus simple. Pour passer des moments en toute détente, le col rond est idéal. Cette forme de t-shirt attire l’œil vers le haut de votre corps et mettra en valeur vos épaules.

En revanche, si vous aimez porter un t-shirt lin homme sous une chemise, il est plutôt conseillé de choisir le col V, qui saura se faire discret. Le col V est assez connu pour faire gagner de la longueur et de la hauteur à la silhouette. Il va venir allonger le cou et affiner les visages courts.

Des couleurs estivales

L’un des atouts du t-shirt lin homme Achel par Lemahieu, est la couleur. La marque a fait le choix de couleur intemporelle, mais avec une touche de modernité. Vous aurez le choix entre la couleur terracotta, une couleur brique naturelle, qui apporte de la couleur à votre quotidien, mais aussi le marine et le kaki, deux couleurs pour toutes les saisons et qui passent partout. Sur quelle couleur allez-vous craquer ?

Le t-shirt lin homme est un indispensable de votre dressing. C’est un intemporel, qui se porte à toutes les saisons et surtout, pour tous les moments de votre quotidien !

