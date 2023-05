5 conseils pour bien choisir un short de bain homme

L’été approche synonyme de vacances, soleil et chaleur. L’occasion messieurs de revoir votre dressing estival et votre gamme shorts de bain. Pour vous y aider, voici 5 conseils essentiels qui vous permettront d’allier style et confort pendant votre séjour à la plage.

Plus que deux mois avant les premiers départs en vacances. Le temps de préparer tranquillement votre valise dans laquelle il y aura forcément un short de bain. Ce dernier a l’avantage d’effacer quelques excès de l’hiver sur nos corps masculins, à l’inverse du maillot de bain qui lui, ne pardonne aucune bouée autour de la taille. Encore faut-il bien le choisir, ce short de bain !

Parce que le short de bain homme est un vêtement essentiel pour tout homme qui aime se baigner ou se prélasser sur la plage. Cependant, bien le choisir peut être difficile avec tous les modèles qui existent. Voici donc 5 conseils pour bien choisir celui qui vous ira le mieux.

1. La longueur

Le premier conseil à prendre en compte lors du choix d’un short de bain est la longueur. Il est important de trouver la longueur qui vous convient le mieux en fonction de vos préférences et de votre morphologie. Si vous êtes grand, un short plus long peut être plus flatteur, tandis que si vous êtes plus petit, un short plus court peut allonger vos jambes. Cependant, il est important de trouver un juste milieu car un short trop long ou trop court peut sembler maladroit.

2. La taille

La taille est un autre élément clé à prendre en compte lors de l’achat d’un short de bain. Il est important de choisir une taille qui vous convient parfaitement pour un confort optimal. Un short de bain trop petit peut causer des irritations et des rougeurs, tandis qu’un short trop grand peut s’accrocher aux jambes et limiter votre liberté de mouvement. Assurez-vous donc de prendre vos mesures et de les comparer aux tableaux de tailles avant de faire votre choix.

3. Le tissu

Le choix du tissu est un autre élément important à considérer. Les shorts de bain sont généralement fabriqués à partir de matériaux tels que le polyester, le nylon ou le Spandex (fibre élastique), qui sont résistants à l’eau et sèchent rapidement. Il est important de choisir un tissu qui est confortable, léger et qui ne se décolore pas facilement. Assurez-vous également que le tissu offre une protection contre les rayons UV nocifs pour éviter les coups de soleil.

4. Le style

Le style est un autre élément clé à prendre en compte lors du choix d’un short de bain. Il existe une variété de styles disponibles, du classique au moderne, en passant par les motifs et les couleurs. Il est important de choisir un style qui correspond à votre personnalité et qui est conforme à votre image. Les shorts de bain classiques sont généralement plus polyvalents et peuvent être portés avec n’importe quelle tenue de plage, tandis que les shorts de bain modernes peuvent être plus audacieux et plus expressifs. À noter qu’un style classique et à couleur unie discrète (beige, chocolat) peut donner un look “habillé” qui permet de se rendre au restaurant en enfilant une chemisette ou un polo, sans avoir à vous changer. Pensez dans ce cas à attendre que le short soit bien sec.

5. La fonctionnalité

Enfin, la fonctionnalité est un élément important à prendre en compte lors de votre choix. Les shorts de bain sont conçus pour être pratiques et confortables, il est donc important de choisir un short qui répond à vos besoins. Si vous prévoyez de faire des activités nautiques, un short avec des poches zippées peut être pratique pour ranger vos objets de valeur. Si vous cherchez un short plus décontracté pour vous prélasser sur la plage, vous pouvez choisir un short plus léger et confortable.

Choisir le bon short de bain pour homme peut sembler difficile, mais en gardant à l’esprit ces cinq conseils, vous pourrez trouver le modèle idéal, pour vous. N’oubliez pas de prendre en compte la longueur, la taille, le tissu, le style et la fonctionnalité lors de votre choix. Avec cette petite notion de “classique” qui vous permettra d’éviter de vous changer si vous préférez ne pas emporter un change à la plage.

Crédit photo : Le Slip Français©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Maillot de bain homme