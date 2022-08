Olivia Newton-John nous a quittés

L’artiste anglo-australienne Olivia Newton-John est morte ce lundi 8 août 2022 à l’âge de 73 ans. Luttant contre un cancer du sein depuis trente ans, l’actrice et chanteuse était devenu mondialement célèbre pour son rôle de Sandy dans la comédie musicale Grease, aux côtés de John Travolta.

C’est son mari John Easterling qui a diffusé la nouvelle au travers d’un communiqué sur les réseaux sociaux : “Olivia est décédée paisiblement ce matin dans son ranch de Californie du Sud, entourée par sa famille et ses amis”. De son côté, l’ami de la star John Travolta a déclaré : “Ma chère Olivia, tu as rendu nos vies meilleures. Ton influence a été incroyable, je t’aime tant.”

Les débuts

Délicieuse Sandy du film Grease, Olivia Newton John est née le 26 septembre 1948 à Cambridge, en Angleterre. À l’âge de 5 ans, elle part s’installer en famille à Melbourne, en Australie. Ses parents divorcent lorsqu’elle a onze ans et la petite Olivia se réfugie dans la musique. Elle fonde son premier groupe dès l’âge de 15 ans : les Sol Four et décroche quelques succès en télécrochets.

À l’âge de seize ans, elle revient en Angleterre avec sa mère, où elle sortira son premier single Till You Say You’ll Be Mine, en 1966. Son premier album Tomorrow sortira en 1970, suivi l’année d’après par l’album Olivia Newton John, qui sera un succès. En 1975, elle part s’installer aux États-Unis, c’est là qu’elle rencontrera le producteur Alan Carr. Ce dernier lui propose, sur les recommandations de John Travolta, le rôle féminin de sa prochaine production Grease, dans laquelle Olivia incarnera Sandy, une étudiante australienne de 18 ans.

La gloire

Malgré son âge : 28 ans, Olivia Newton John tient le rôle à merveille, entre chant, danse et comédie. Elle campe Sandy Olsson, une lycéenne australienne venue passer ses vacances aux États-Unis, où elle rencontre Danny Zuko, interprété par John Travolta. Les amoureux d’un été doivent se séparer à la fin des vacances mais le sort en décide autrement, puisque Sandy intègre le lycée Rydell, où étudie Danny. D’abord élève modèle plutôt coincée et habillée dans les codes strictes et raisonnables des fifties, Sandy se transformera dans une scène mémorable au son de You’re The One That I want, devenu si célèbre.

Le film a été un véritable succès planétaire. Sorti le 3 octobre 1978 en France, il y a enregistré pas moins de 5 millions d’entrées sur les trois premiers mois d’exploitation. Avec un budget de 6 millions de $, Grease a généré 396 millions de $ de recettes dans le monde ! L’album bande originale du film s’est écoulé à 28 millions d’unités, grâce aux tubes tels que Grease (chanté par Frankie Valli), Summer nights (chanté par John Travolta et Olivia Newton John) ou le mythique You’re the one that I want (John Travolta/Olivia Newton John).

Le combat

Petite-fille du physicien allemand Max Born et fille d’un héros de la seconde guerre mondiale (son père a participé à l’arrestation de Rudolf Hess, le chef du parti nazi) Olivia Newton John a été nommée commandeur de l’ordre de l’Empire britannique par la reine Elizabeth II. Elle a sorti une quarantaine d’albums durant sa carrière et a joué dans une vingtaine de films et téléfilms.

C’est en 1992 qu’Olivia Newton John apprends qu’elle était atteinte d’un cancer du sein. La même année elle subit une mastectomie. La maladie fit deux récidives en 2013 puis en 2017 et la star s’est toujours battu pour elle et pour les autres, au travers de sa fondation Olivia Newton-John Foundation Fund. Son mari a écrit : “Olivia a été un symbole de triomphe et d’espoir depuis trente ans en partageant son expérience du cancer du sein”.

Crédit photo : Eva Rinaldi©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Grease