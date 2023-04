Comment porter une casquette avec style : nos conseils mode

La mode et le style sont deux notions que l’on ne peut pas dissocier. Souvent, la mode et le style sont affaire d’accessoires. L’un des accessoires de mode qui permet d’afficher du style n’est autre que la casquette. Néanmoins, pas question de porter une casquette n’importe comment et une question redondante se pose et vient à l’esprit de tout porteur de casquette : comment porter une casquette avec style ? Suivez nos conseils mode.

Quels conseils pour porter une casquette avec style ?

Pour porter une casquette homme ou une casquette femme avec style, il convient de s’assurer de suivre quelques recommandations. Pour ce faire, voici nos conseils mode pour bien porter une casquette :

La casquette doit tenir compte de votre personnalité et de votre style vestimentaire

Vous le savez, quand comme nous, on adore le style vintage, on porte attention à arborer un style vestimentaire en adéquation avec ses préférences. Le style vintage, c’est un état d’esprit, une manière de vivre et de s’habiller qui supporte de choisir des vêtements qui imposent le respect et l’élégance de la tradition ou du passé. Afin de ne pas casser le mythe, les accessoires de mode doivent répondre à ce style de vêtements et leur correspondre. Ainsi, choisir une casquette pour compléter un style vintage ne doit pas être fait à la légère, car le risque est grand de basculer dans la faute de goût. Les porteurs de casquettes vintage devront veiller à ce que leurs couvre-chefs soient les parfaits compléments de leurs tenues et de leurs personnalités.

La casquette doit s’adapter à votre morphologie

Pour porter une casquette avec style, nous ne pouvons que vous conseiller de respecter les fondamentaux qui exigent de choisir cette dernière en fonction de votre morphologie et de votre tour de tête. En effet, les principes de base sont simples. Ils consistent à se doter d’une casquette qui ne soit ni trop petite, ni trop grande. Dans le premier cas, le risque est de ressentir des douleurs au niveau de la tête et des tempes en même temps que la casquette sera enfoncée sur les yeux. Dans le second cas, une casquette trop large l’exposera au vent et vous risquerez de la perdre tout en arborant un style négligé qui ne vous mettra pas en valeur. Aussi, trouvez le parfait compromis en choisissant la bonne taille. L’une des solutions consiste à mesurer votre tour de tête et à vous munir de la précieuse casquette en fonction de celui-ci.

Le port de la casquette : une manière d’affirmer son style

Le style dépend bien évidemment de la casquette, mais il peut aussi être lié à votre manière de la porter. Pour un style « classique », on privilégie de porter une casquette normalement, bien droite et visière vers l’avant. Pour un style plus « décontracté », on choisit de porter la casquette visière à l’arrière. Enfin, pour un style « rebelle ou bohème », on porte la casquette, visière sur le côté, sans se soucier du qu’en dira-t-on ? Libre à chacun de trouver le style qui lui convient ou d’en changer au gré de ses envies et des moments de la journée.

Pourquoi porter une casquette procure du style ?

La casquette est un accessoire vestimentaire qui, comme nous l’avons mentionné, est révélateur de valeurs et complète une tenue vestimentaire. Cependant, ce n’est pas, là, sa seule fonction. Outre sa faculté à protéger des conditions climatiques, la casquette procure du style :

• La casquette permet un style qui fait la différence

Aujourd’hui, la mode est à l’uniformisation. Ainsi, chacun s’habille dans les mêmes boutiques et porte les mêmes vêtements. Cela est encore plus vrai dans certaines entreprises qui imposent une tenue « correcte » pour se rendre au bureau. La casquette est alors l’artifice qui permet de se différencier de ses collègues en ajoutant un unique accessoire qui, en un clin d’œil, vient sublimer une tenue. Qu’elle soit noire, colorée ou avec un logo, la casquette vous met en valeur et témoigne de votre existence et de votre volonté de vous écarter de la masse des suiveurs. Ce simple couvre-chef est le témoin de votre personnalité et affiche votre style.

• La casquette permet de changer de style

Avoir du style, c’est aussi savoir en changer. Tout comme vous pouvez aimer changer régulièrement de chaussures, vous pouvez vouloir changer également de casquette. Une casquette peut être portée pour chaque jour différent de la semaine ou pour vous rendre au travail ou en soirée avec des amis. Chaque évènement ou moment de la journée est l’occasion d’adopter un nouveau style. Pour ce qui est du style, n’hésitez pas à assortir votre casquette à vos chaussures ou à votre cravate. Cette petite astuce se révélera particulièrement judicieuse pour vous démarquer et pour que tout le monde remarque à quel point vous savez faire preuve de style et en changer au gré de vos nouvelles casquettes et associations vestimentaires.

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Casquette homme