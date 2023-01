Les incontournables à posséder dans un dressing masculin

À chaque nouvelle année son lot de bonnes résolutions. Si la vôtre est d’accorder plus d’importance à votre look en 2023, voici nos conseils mode pour savoir ce que vous devez posséder dans votre armoire.

Les incontournables à avoir

Que vous soyez casual ou dandy, sportswear ou costume-cravate, sans style et en recherche d’en avoir un, il y a une liste d’indispensables à avoir dans votre dressing pour coller au mieux à chaque situation que la vie quotidienne nous impose.

1. T-shirt col V

Le T-shirt est l’élément indispensable à avoir. D’une part parce qu’il permet d’éviter les grattements si vous portez un pull, de vous réchauffer en hiver et de ne pas avoir trop chaud en été si vous le portez seul. Aujourd’hui, c’est le col V qui est à la mode, même si nous lui préférons le col rond, plus réchauffant et occultant les poils du torse (si vous en avez). Le T-shirt col V doit se porter à votre taille, ni trop large, ni trop serré. Il mettra ainsi votre silhouette en valeur. Portez-le avec une paire de jeans et sneakers, un blouson léger ou un blazer. Il peut également être porté avec un costume, à condition qu’il ne soit pas détendu et de bonne qualité. Pour votre dressing, prenez un blanc, un noir, un bleu, un marron chocolat, un beige et un vert olive pour couvrir l’essentiel des accords vestimentaires. Privilégiez le 100% coton, le plus confortable.

2. T-shirt col rond

Comme évoqué précédemment, le col rond est moins à la mode que le col V, mais il a ce côté pratique pour les plus coquets qui n’ont pas envie d’exhiber les poils qu’ils ont sur le torse. De plus il laisse moins passer l’air sur le haut du corps ce qui lui permet d’avoir un peu moins froid. Prévoyez quelques modèles à couleur neutre (blanc, noir, marron).

3. Sweat-shirt

Qu’il soit avec ou sans capuche, fermé ou ouvert, le sweat-shirt est votre ami. C’est le compagnon idéal en week-end, pour du cocooning ou en tenue cool après le boulot. Notre conseil : en prendre trois ou quatre en mixant des modèles fermés avec des modèles à fermeture éclair. Pour les t-shirts comme les sweat-shirts, nous conseillons la marque Fruit of the loom pour son côté délicieusement vintage, avec son célèbre logo fruité. La marque fondée en 1938 avait fait fureur dans les années 70 avec son célèbre t-shirt blanc recouvert du plateau de fruits (retrouvez l’histoire de la marque en cliquant sur ce lien).

4. Chemise blanche

C’est le classique par excellence à posséder. Une chemise va aussi bien avec un costume habillé, qu’avec un blazer ou une veste en jean, un blouson. Le blanc permet de l’accorder avec toutes les couleurs. Choisissez-là 100% coton parce que c’est de qualité, plus confortable et cela se froisse moins.

5. Pull col V

Le col V a l’avantage d’être porté seul, avec un t-shirt ou une chemise. Comme pour les t-shirts, privilégiez les couleurs basiques telles que le blanc, le noir, le marron chocolat ou le gris clair.

6. Une paire de jeans

L’idéal est d’avoir au moins 2 paires de jeans, en cas de lavage vous en aurez toujours une propre de disponible. Évitez les jeans délavés et/ou déchirés qui n’ont rien de chic et ne pourront pas se marier avec une veste de costume ou un blazer. Prenez une paire en bleu foncé et une autre en bleu clair, pour varier un peu.

7. Paire de sneakers

Là aussi prenez en deux, pour varier votre style. Une paire blanche et une foncée (ou colorée). Vous pouvez également ajouter une paire de baskets montantes, très casual.

8. Paire de chaussures de ville en cuir

Il vous en faut au moins deux paires : une marron et une noire. Ce qui vous permet d’avoir un costume noir (toujours utile), gris, marron ou beige, couleurs de base du costume.

9. Costume

Même si vous travaillez en mode décontractée, il est toujours utile d’avoir au moins un costume dans son dressing, pour une occasion. Privilégiez le marron si vous n’en prenez qu’un, il s’adaptera à tout type de soirée.

10. Blazer

Un blazer vous donnera un style chic et décontracté à la fois. Privilégiez un modèle à 2 boutons et de bonne coupe. Pour la couleur et compte-tenu de votre nouveau dressing décrit précédemment, optez pour un bleu marine (très chic) ou un marron chocolat.

11. Blouson

Pour la base, prenez deux blousons : un en cuir ou en daim (très élégant) et un autre en tissu pour la mi-saison.

12. Manteau et doudoune

Pour les hivers rudes prévoyez une doudoune si vous êtes casual ou un manteau si vous travaillez en costume. La doudoune peut éventuellement être remplacée par un blouson de ski (très chaud) et le manteau doit être ¾ (au-dessus du genou), parce que les années 90 et la mode des manteaux “X-FILES” est passée depuis belle lurette.

N’oubliez pas les accessoires

Gardez à l’esprit que l’élégance se situe dans les extrémités messieurs. Ainsi, une paire de jeans fatiguée se fera oublier par une belle ceinture de cuir ou des souliers en cuir très bien cirés. Une gapette (ou casquette plate) réhaussera une chemise élimée au col et une belle paire de gants en cuir effacera un manteau usé.

De la même façon, une belle écharpe ou un chèche élégant ajouteront une note stylée à votre look. Idem pour le foulard sans oublier la dernière touche : une montre. Celle-ci ne doit pas être ostentatoire ni trop épaisse, avec un bracelet en cuir marron ou de couleur plus vive, pour ajouter une touche de couleur.

