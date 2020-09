Un youngtimer pour rouler dans la voiture de papa

Les youngtimers continuent d’avoir la cote et ce succès nous interroge sur les motivations des acheteurs à acquérir ces voitures des années 80/90 au début des années 2000. D’autant que de plus en plus de jeunes se dirigent vers ces « récentes anciennes » qu’ils n’hésitent pas à rénover pour rouler différemment. Focus sur un phénomène qui fait revivre certains modèles qui ont connu leurs heures de gloire il y a 20 ou 30 ans.

Qu’est-ce qu’un youngtimer ?

Un youngtimer, c’est une voiture « récente ancienne », entendez par là qu’elle est trop récente pour être considérée comme une auto de collection, mais suffisamment vieille pour être considérée comme rétro. Il s’agit de véhicules des années 80,90 voire du début des années 2000 tels que les anciens modèles de Golf GTI ou VR6, Renault 5 Turbo, Twingo première génération, Bmw série 3 E30 (produite entre 1982 et 1994), Peugeot 205 GTI, Saab cabriolet et autres modèles mythiques entrés de préférence dans la légende en leurs temps. Parce qu’un youngtimer qui se respecte doit avoir bénéficié d’une certaine notoriété à son époque de commercialisation et/ou, afficher des performances exceptionnelles pour l’époque, comme la Bmw M3 produite entre 1986 et 1991. Un modèle équipé d’un moteur 4 cylindres 16 soupapes décliné en 2,3 litres et 2,5 litres, capable d’atteindre la vitesse de 248 km/h pour la version la plus puissante.

Rénovation pour rouler dans la voiture de papa

La population des acheteurs de youngtimers se divise en deux grandes catégories :

Les 50/60 ans qui rêvent de rouler en 2020 dans leur première voiture, pour se rappeler leur jeunesse et des souvenirs partagés. Parmi eux, certains investissent dans une rénovation complète afin de réaliser une plus-value conséquente, puisque certains youngtimers se négocient aujourd’hui à des tarifs qui rejoignent ceux des voitures de collection.

Les 20/35 ans, qui veulent se rappeler la voiture de papa, rouler différent et rénover un véhicule à la mécanique accessible, ce qui n’est plus le cas des voitures modernes. Pour ce faire, certains n’hésitent pas à visiter les casses, pour retrouver LA pièce qui leur manque ou échanger sur des forums. Mais les marques proposent également un stock de pièces détachées conséquent pour ceux qui veulent retaper un vieux modèle. Et pour parfaire la rénovation, une gamme de stickers automobile personnalisés GT-Stickers permet d’ajouter une touche de personnalisation pour un grand nombre de youngtimers.

Autocollants et déco d’origine

Avoir une mécanique impeccable, les jantes d’origine sur une monte pneumatique neuve et une peinture rénovée est une chose, mais la déco adhésive et la reproduction de stickers d’origine a également son importance. Trouver des bandes latérales, un kit déco d’origine, des stickers auto ou une reproduction originale n’est pas toujours chose facile. Heureusement, certains sites proposent des solutions variées qui intéresseront les aficionados de youngtimers. C’est le cas de GT-Stickers, une plateforme où vous trouverez différents types d’adhésifs, tout en ayant la possibilité d’obtenir un projet sur mesure et des autocollants personnalisés pour ceux qui le souhaitent. Ce qu’on a bien aimé sur leur site : la possibilité de trouver le logo de chaque marque, en autocollant, qu’il soit actuel ou vintage, ce qui est intéressant pour ceux qui veulent ajouter sur leur youngtimer, les anciens logotypes des fabricants.

Crédit photo : Bmw©/Saab©/Pixabay

