Le Youngtimers Festival se tiendra le 23/04/2022 à Montlhéry

La 11ème édition du Youngtimers Festival se déroulera le samedi 23 avril sur l’autodrome de Linas Montlhéry. Un retour qui plaira aux aficionados de “jeunes anciennes”, avec 800 automobiles attendues.

800 Véhicules attendus

L’UTAC, en partenariat avec le magazine Youngtimers, organise la onzième édition du Youngtimers Festival au cœur du légendaire Autodrome de Linas-Montlhéry. Dans les paddocks, près de 800 automobiles et motos seront exposées, et des milliers de visiteurs attendus. Sur la piste, toute la journée, la passion des mécaniques sportives sera à l’honneur sous la forme de démonstrations, concours et parades.

Baptêmes sur piste

Les visiteurs auront eux aussi la possibilité de prendre la piste en passager d’un véhicule sportif. WRX Motorsport met en effet à disposition une Peugeot 206 RPS, qui sera pilotée par des instructeurs diplômés BPJEPS. Sensations fortes garanties !

Concours

Ce concours vise à récompenser les plus belles automobiles du plateau, le travail accompli par les passionnés et les collectionneurs pour restaurer et entretenir leurs autos. Une douzaine de voitures seront sélectionnées selon des critères bien définis : état d’origine de la voiture, aspect extérieur et intérieur, historique, état mécanique d’origine, histoire racontée par son propriétaire.

Le village : dix exposants

Concessionnaires automobiles, spécialistes, artisans, sont rassemblés au sein du village pour le plus grand plaisir des participants et des visiteurs. Les enfants ne sont pas en reste puisqu’ils pourront s’exercer à se déplacer en slidekart, un véhicule étonnant à trois roues. Un village food-trucks accueille également tous les participants et visiteurs et proposera du café chaud le matin ainsi que des rafraîchissements en fin d’après-midi.

Rendez-vous samedi prochain sur l’autodrome de Montlhéry !

