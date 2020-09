Essai moto : Kawasaki Z 900 RS, la plus réussie des néo-rétros

La Kawasaki Z 900 RS est sortie en janvier 2018. Un modèle parfaitement néo-rétro qui s’inspire de la Z1 900 Super Four de 1972 et qui propose une conception bien contemporaine, avec un look diablement réussi. Le constructeur vient de remplacer le coloris orange et noir de 2018 par une teinte vert pailleté du plus bel effet, que nous avons enfourché pour le plaisir afin vous livrer quelques images de la belle.

Elle est vraiment belle

La Kawasaki Z900 RS est une véritable réussite. Il suffit de voir les têtes se tourner sur son passage pour s’en convaincre et je ne compte plus le nombre de motards et automobilistes venus vers moi lors de l’essai pour parler de ce bijou néo-rétro.

« Elle est de quelle année ? », « Elle est vraiment belle », « J’en avais une comme ça dans les années 70 » ou 90 pour ceux qui pensent à une réinterprétation de la 750 Zephyr, « Elle coûte combien ? », « Cette nouvelle couleur est superbe », quelques phrases qui montrent bien que le pari a été gagné pour Kawasaki en sortant cette moto néo-rétro.

Gabarit imposant

Trapue, assez courte et bien proportionnée, minimaliste comme les machines des seventies, la Z900 RS dégage une impression rétro sympathique avec un gabarit imposant. Vendue à partir de 12 099 euros, la rétro de Kawa qui accompagne la W800 au catalogue « vintage » du constructeur est la moto idéale pour celui qui veut rouler sur une moto au look rétro disposant d’une puissance élevée, grâce à son quatre cylindres issu de la Z900 développant 111 chevaux.

Nous avions déjà testé la bête à sa sortie en janvier 2018 (retrouvez notre essai complet en cliquant sur ce lien) et ne rentrerons donc pas à nouveau dans le détail de ses caractéristiques, mais nous vous laissons découvrir ci-dessous une galerie d’images de ce modèle arborant la nouvelle teinte du fabricant nippon.

Naked & Cafe

Aussi réussie dans sa version « Naked » qu’en déclinaison « Cafe » (retrouvez notre essai en cliquant sur ce lien), la Z900 RS est pour nous, à ce jour, la plus réussie des motos néo-rétro depuis la disparition de la Honda CB 1100 (quel dommage qu’Honda ait abandonné ce modèle). Un parfait équilibre entre look et performances, parce qu’elle envoie du bois cette Z900 RS.

Les plus

Le look rétro

La couleur

Le moteur

Le freinage

Les moins

Le freinage arrière léger

Le ralenti à froid : régime moteur trop élevé

FICHE TECHNIQUE KAWASAKI Z900 RS MODELE 2020

Moteur

Type de moteur

Quatre cylindres en ligne 4 temps à refroidissement liquide

Cylindrée

948 cm³

Alésage x course

73.4 x 56 mm

Taux de compression

10.8:1

Système de soupapes

Double ACT, 16 soupapes

Système de carburant

Injection: Ø 36 mm x 4 avec doubles papillons

Système de démarrage

Électrique

Lubrification

Lubrification forcée, carter humide

Performances & Transmission

Puissance maximale

111 chevaux à 8500 tr/min

Couple maximal

98.5 Nm à 6500 tr/min

Consommation de carburant annoncée par le constructeur

5.3 l/100 km

Consommation de carburant de notre essai (ville + route + autoroute sur 200 km)

5.7 l/100 km

Emissions de CO2

136 g/km

Transmission

6 rapports

Entraînement final

Chaîne scellée

Embrayage

multidisques à bain d’huile

Freins & Suspensions

Freins, avant

Doubles disques semi-flottants de 300 mm. Deux étriers radiaux monoblocs à 4 pistons opposés.

Freins, arrière

Simple disque de 250 mm. Etrier à simple piston

Suspension, avant

Fourche inversée de 41 mm avec réglage de la compression, de la détente et de la précharge

Suspension, arrière

Horizontale de type Back-link avec amortisseur à gaz. Détente : réglable. Précharge : réglable.

ABS de série

Châssis & Dimensions

Type de cadre

Treillis, acier haute résistance

Chasse

98 mm

Débattement de la roue avant

120 mm

Débattement de la roue arrière

140 mm

Pneu, avant

120/70ZR17 M/C (58W)

Pneu, arrière

180/55ZR17 M/C (73W)

L x l x H

2,100 x 845 x 1,190 mm

Empattement

1,470 mm

Garde au sol

130 mm

Capacité de carburant

17 litres

Hauteur de selle

82 cm

Poids tous pleins faits

215 kg

Prix : 12 099 euros

Crédit photo : Mathis Pillon-Sénart©

