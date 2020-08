La 84ème édition du Bol d’Or est annulée

Le 84ème Bol d’Or qui devait se dérouler du 18 au 20 septembre prochain est annulé en raison du contexte sanitaire. La prochaine édition se tiendra en septembre 2021.

Créé en 1922 par Eugène Mauve, alors président de l’Association des Anciens Motocyclistes Militaires (AAMM), le premier Bol d’Or s’est tenu en région parisienne sur un circuit de terre battue de 5,1 km. La 84ème édition qui devait se dérouler les 18,19 et 20 septembre 2020 vient d’être annulée pour des raisons sanitaires.

Ces dernières semaines Larivière Organisation a travaillé de manière rapprochée avec le Circuit Paul Ricard et la Préfecture du Var afin d’établir un protocole sanitaire permettant d’accueillir dans les meilleures conditions les fidèles spectateurs du Bol d’Or.

Après étude de ce protocole, une dérogation avait été accordée début août par la préfecture, ce qui laissait espérer la tenue du Bol d’Or en septembre.

Malheureusement, l’évolution sanitaire à ce jour et la décision du gouvernement d’interdire les événements de plus de 5 000 personnes jusqu’au 30 octobre, annoncée suite au Conseil de Défense du 11 août, ont remis en question cette dérogation.

C’est donc avec une profonde déception que Larivière Organisation renonce à l’organisation de ce grand rassemblement motard en 2020.

« Nous avons espéré une amélioration de la crise sanitaire et avons œuvré jusqu’au bout pour que le Bol d’Or ait lieu dans le plus strict respect des mesures barrières qui nous ont été recommandées. Malheureusement cela n’est pas possible et nous en sommes profondément désolés, autant pour les teams, que pour nos partenaires, nos fidèles visiteurs, et tous les acteurs qui participent à cette course mythique. Une passion commune nous animait ces dernières semaines, nous voulions y croire et avions à cœur de tous nous retrouver en septembre pour célébrer le sport moto. Ce n’est que partie remise. Je tenais à remercier chaleureusement le Circuit Paul Ricard, Eurosport Events, les fédérations sportives et l’ensemble de nos partenaires et fournisseurs, qui nous ont fait confiance jusqu’au bout dans ce contexte très compliqué. Vous pouvez compter sur nous pour que l’édition 2021 soit encore plus belle ! »

a déclaré Sophie Casasnovas, Présidente de Larivière Organisation.

Les personnes ayant déjà acheté leur billet sur le site de l’événement recevront un email précisant les modalités de report ou de remboursement. Les personnes ayant achetées leur billet dans un réseau de billetterie partenaire sont invitées à se rapprocher de leur point d’achat. Pour les spectateurs qui choisiront un remboursement, le billet leur sera intégralement remboursé, hors frais d’expédition.

La prochaine édition du Bol d’Or aura lieu en septembre 2021.

Étiquettes : Bol d'Or