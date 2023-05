ALPINE présente l’A110 Pikes Peak

La marque Alpine sera présente sur la 101ème édition de la course de côte américaine Pikes Peak. Le rendez-vous est fixé au 25 juin 2023, avec une Alpine A110 spécialement conçue pour l’événement.

Alpine court vers les nuages

Alpine poursuit son inexorable ascension en s’engageant pour la première fois de son histoire sur la Pikes Peak International Hill Climb, la mythique course de côte américaine. Créée en août 1916, la 1ère édition de Pikes Peak fût remportée par un jeune pilote américain de 22 ans ; Rea Lentz, qui atteignit le sommet en 20 minutes et 56 secondes, au volant d’une Romano Demon Special.

Un record made in France avec Volkswagen

Aujourd’hui, le record est détenu par le pilote Français Romain Dumas, qui a enregistré un chrono de 7 minutes et 57 secondes en 2018, au volant d’une Volkswagen ID R Pikes Peak (100% électrique), avec une vitesse moyenne de 150 km/h. Quand on sait la dangerosité de la course, cet exploit est simplement incroyable. Certains endroits ne sont pas protégés et le ravin le plus profond atteint 600 mètres de hauteur. En 2013, le nonuple champion du monde des rallyes Sébastien Loeb avait lui aussi fait sauter le record, avec sa Peugeot 208 T16 Pikes Peak de 875 cv pour 875 kg, en avalant les 19,93 km de course et ses 156 virages en 8 minutes et 13 secondes.

Une course à la limite de l’apnée

La particularité de Pikes Peak est de débuter à 2 865 mètres d’altitude, pour se terminer à 1 440 mètres plus haut, à 4 305 mètres. Ce qui éprouve fortement les moteurs thermiques, en manque d’air durant l’ascension.

Concernant Alpine, deux nouvelles séances d’essais seront effectuées prochainement dans le sud de la France avant de prendre la direction de Colorado Springs. Alpine et Signatech poursuivent leur travail intense en coulisses pour relever le défi qui les attend le 25 juin 2023.

Une Alpine A110 extrême : 500 cv pour 950 kg

Destinée à maîtriser les subtilités de cette montée vers les nuages de 19,93 km, l’Alpine A110 Pikes Peak est une véritable œuvre d’orfèvre quant à son aérodynamisme et son bloc moteur pour relever le défi de Pikes Peak. Grâce à une étroite et fructueuse collaboration des équipes du bureau du design d’Alpine guidées par Raphaël Linari (responsable design) et celles de Signatech emmenées par Lionel Chevalier (directeur technique) et François Letort (chef de projet), la voiture, plus extrême que jamais, s’est transformée en véritable bête de course.

Parmi les éléments forts, on retrouve des splitters extrêmement marqués et des déflecteurs sur les extrémités du bouclier, sans oublier l’aileron arrière imposant pour générer de l’appui dans les 156 virages de la course. Le travail de radicalité effectué sur l’Alpine A110R lui bénéficie aussi, à travers les jupes latérales et le diffuseur de ce modèle unique, tandis qu’une entrée d’admission fait son apparition sur le pavillon pour gaver en air le moteur porté à près de 500 chevaux. Un travail spécifique a également été réalisé sur le poids afin d’abaisser la masse du modèle à 950 kilogrammes seulement.

Les designers de la marque au A fléché ont ainsi pleinement assumé leur choix de l’extrême, de la démonstration et de l’impact visuel tout en conservant certaines proportions d’origine pour que l’auto reste éligible à la catégorie Time Attack 1. Cela se traduit notamment par l’intégration d’un aileron de requin “type Le Mans” sur la lunette arrière se prolongeant pour couper littéralement l’imposant aileron arrière.

La signature lumineuse a également fait l’objet d’un traitement plus agressif. Les deux cercles à l’avant font place à deux barres extrêmement fines, comme découpées au laser. En parallèle, les fonctions lumineuses des feux arrière ont été déportées dans trois segments verticaux sur les dérives et la dorsale centrale, tel un clin d’œil au Mans tout en renforçant la largeur perçue du modèle, soulignée par d’autres détails à l’instar de jantes spécifiques.

Raphaël Astier pour pilote

Cette Alpine unique se lancera bientôt à l’assaut des cimes américaines avec l’ambition de battre des records. Après avoir réalisé ses premiers tours de roues les 25 et 26 avril à Lurcy-Lévis, le modèle accueillera son pilote désigné pour Pikes Peak, Raphaël Astier, pour la première fois au volant de la voiture dans sa configuration définitive la semaine prochaine.

Le vainqueur de la Coupe du monde FIA R-GT 2022 avec l’A110 Rally réalisera une première séance dans la Drôme tout d’abord, puis à Val Thorens. Déjà fort de quatre départs sur l’épreuve, le Français s’envolera ensuite avec l’équipe pour Colorado Springs, où ils travailleront sur leurs ultimes préparatifs en vue du 25 juin 2023.

Agile et légère

“L’A110 Pikes Peak nous dévoile le côté le plus sauvage de cette voiture iconique. Elle est déjà agile et légère de conception, mais avec son aéro spécifique et ses proportions extrêmes, elle se transforme en véritable bête de course. Cette épreuve mythique était une source d’inspiration sans fin pour pousser notre créativité et sublimer l’A110 tout en y intégrant les contraintes liées à la performance. Grâce à la collaboration étroite avec les équipes techniques de Signatech, ce projet a pu se concrétiser dans des délais particulièrement courts. Nous avons hâte de voir notre création défier les monstres de puissance américains sur leurs propres terres. Je tiens à remercier Jun Okazaki et Victor Sfiazof, les deux designers m’ayant accompagné pour peaufiner dans ses moindres détails le design de cette auto. Sans parler de la formidable collaboration avec l’équipe Signatech aussi experte que passionnée.” C’est ce qu’a déclaré Raphaël Linari, responsable du design Alpine.

Nous vous donnons rendez-vous le 25 juin prochain pour découvrir les images de l’Alpine A110 Pikes Peak, lors de son ascension qui s’annonce d’ores et déjà mythique.

Crédit photos : Alpine©

