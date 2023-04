La Ford Mustang GT 2024 comme voiture pilote au Nascar

La toute nouvelle Ford Mustang GT 2024 est prête à prendre la piste en tant que voiture pilote pour le week-end NASCAR Martinsville Speedway. L’occasion de découvrir la Mustang dans une livrée spécifique pour la piste.

Les débuts pour ce week-end

La toute nouvelle Mustang GT 2024 devrait faire ses débuts en voiture pilote NASCAR ce week-end lorsque les trois meilleures séries de tourisme NASCAR s’affronteront au Martinsville Speedway à Martinsville, en Virginie.

Il s’agira de la première des sept courses NASCAR que la Mustang GT de septième génération devrait disputer en 2023.

Les autres courses NASCAR comprennent : Talladega (21-23 avril), Douvres (29-30 avril), Darlington (12-14 mai), Nashville (23-25 juin), Chicago (30 juin-2 juillet) et Darlington (du 1er au 3 septembre).

« Nous avons eu beaucoup de succès dans les courses de Mustang à l’échelle mondiale, notamment en remportant le championnat NASCAR l’an dernier », a déclaré Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance Motorsports. « La course conduit à un développement de produits riche, et voir la toute nouvelle Mustang GT donner le ton à NASCAR rend ce lien encore plus fort avec nos clients et nos fans. »

La voiture de course Grabber Blue Mustang GT est un véhicule personnalisé avec des éléments de visibilité spécifiques de la voiture de course qui incluent la barre lumineuse et les graphiques extérieurs Ford Performance et Mustang personnalisés.

Le V8 de 5,0 litres le plus puissant

Au cœur de cette toute nouvelle Mustang se trouve un nouveau moteur Coyote V8 de quatrième génération. Le système d’échappement performance à soupape active disponible permet au coupé et au cabriolet Mustang GT de fournir 486 chevaux. Au-delà de l’augmentation de puissance, la conception fluide du système offre un son V8 personnalisé avec la possibilité de fermer les soupapes pour limiter le volume sonore de la voiture.

Ceux qui optent pour la Mustang GT standard bénéficient toujours de 480 chevaux, la puissance la plus standard jamais vue dans une Mustang à moteur V8 à aspiration naturelle.

Le Coyote V8 de quatrième génération est doté d’un système d’induction à double admission et à double corps de papillon, une première dans le segment, associé à des améliorations structurelles et à un carter d’huile amélioré. Cela aide à minimiser la perte d’induction en permettant des débits d’air plus élevés.

Pour la Mustang GT et la Mustang Dark Horse, la puissance et le couple sont les mêmes pour les transmissions automatiques et manuelles.

Derrière l’extérieur ciselé de la Mustang 2024 se cache le cockpit le plus technologiquement avancé et centré sur le conducteur, de toutes les Mustang à ce jour.

Un design qui correspond à la puissance

Son front bas et horizontal à l’avant met en avant le côté agressif de la voiture, tandis que la forme de la calandre est influencée par le design original des Mustang des années 1960. Les phares à LED Tri-Bar perpétuent la signature lumineuse classique de la Mustang. Sa ligne de toit élégante, sa position de sprint large et son porte-à-faux arrière raccourci sont également fidèles aux proportions authentiques de la première génération, tandis que les hanches arrière élargies rappellent le côté “propulsion” typique de la Mustang.

La ligne de toit est optimisée pour l’entrée et la sortie du conducteur sans retirer son casque sur la piste, et un pont arrière allongé abrite un nouvel éclairage à trois barres et un diffuseur redessiné pour un meilleur équilibre aérodynamique à l’arrière.

À l’intérieur, il y a un cockpit numérique inspiré des avions de chasse, et sous son capot, on peut trouver un choix de deux moteurs : EcoBoost de 2,3 litres ou V8 de 5,0 litres.

Mustang et NASCAR

En ce qui concerne la course de Mustang en NASCAR, Brad Keselowski mène tous les pilotes Ford avec deux victoires en NASCAR Cup Series à Martinsville tandis que le champion en titre Joey Logano a une victoire et cinq pôles.

Dans l’ensemble, Ford a enregistré 30 victoires sur l’ovale en forme de trombone d’un demi-mile, qui a commencé à accueillir des courses NASCAR en 1949.



Crédit photo et vidéo : Ford©

