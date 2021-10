Le magazine de mode Vogue fête les 100 ans de son édition parisienne. Pour cette occasion, l’éditeur propose un numéro exceptionnel de 420 pages, accompagné d’un supplément qui retrace l’histoire qui lie Yves Saint Laurent à la publication, au travers de clichés pris par les plus grands photographes de mode.

Le centenaire de la mode glamour

Vogue Paris a 100 ans. 101 ans tout compte fait parce que le centenaire devait être célébré en 2020 mais en raison de la pandémie, il avait été décalé. Pour marquer ce siècle d’existence, les éditions Condé Nast ont sorti un numéro spécial présentant une photo de Guy Bourdin en couverture. Un pavé de 420 pages couplé à un supplément YSL, sélection de photos prises par de grands noms pour Yves Saint Laurent.

Né en 1892

À l’origine, Vogue n’est pas une publication Condé Nast. La revue a été créée par l’homme d’affaires américain Arthur Baldwin Turnure le 17 décembre 1892. En cette fin de 19ème siècle, Le magazine est un hebdomadaire dédié à la Jet-Set new-yorkaise, mélangeant la mode, l’art et quelques chroniques mondaines.

Le fondateur de Vogue meurt en 1909, laissant son hebdomadaire face à de graves problèmes financiers. C’est alors que l’éditeur Condé Montrose Nast décide de le racheter, pour en faire une revue chic et haut de gamme. Fort de 27 éditions internationales, le magazine Vogue est la référence du glamour mondial depuis 1917, année du lancement de la première édition étrangère du magazine, en Angleterre. Un lancement suivi de l’édition française en 1920 : Vogue Paris, seule déclinaison étrangère à porter le nom d’une ville et non pas celui du pays, comme Vogue Italie. La ville lumière n’incarne t’elle pas la mode à elle seule ?

Le support incontournable des annonceurs de mode

Média incontournable des annonceurs, Vogue ferait baver d’envie n’importe quel éditeur à la recherche de publicités pour son, ou ses magazines. Rien que pour ce numéro des 100 ans du Vogue Paris, l’éditeur totalise la moitié des 420 pages en publicité. Un chiffre délirant qui confirme la puissance médiatique de Vogue, qui n’est vraiment pas concerné par la crise de la presse.

L’édition américaine de Vogue affiche quant à elle des chiffres qui pourraient donner le tournis, sur sa parution de septembre, plus gros tirage de l’année. La fameuse “September issue” de 2007 affichait 840 pages, dont 727 de publicité. Diffusée à plus d’un million d’exemplaires, l’édition américaine est la plus importante, elle a même fait l’objet d’un documentaire baptisé “The September Issue” (la parution de septembre), sorti en 2009 et réalisé par R.J Cutler. En France, Vogue Paris tire à environ 110 000 exemplaires, un joli score à une époque où la plupart des magazines connaissent des tendances baissières depuis le développement d’internet.

Les 100 ans de Vogue Paris coïncident habilement avec une très belle rétrospective “Vogue Paris 1920-2020” au Palais Galliera, le musée de la mode de la ville de Paris, ouverte jusqu’au 30 janvier 2022. Plus de 400 œuvres photographiques provenant des archives de Vogue y sont exposées.

Vogue Paris 100 ans – N°1021 S – en vente chez les marchands de journaux – codification : L 13515 – distribution : Messageries Lyonnaises de Presse – prix : 6,90 euros – 420 pages + supplément YSL.

Crédit photo : Pixabay©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Vogue