Le petit ourson guimauve fait peau neuve

2023 ouvre un nouveau chapitre pour l’Authentique Petit Ourson Guimauve, toujours prêt à se réinventer depuis qu’il a vu le jour en 1962. S’il reste bien entendu fidèle à la recette qui fait son succès depuis plus de 60 ans, il n’hésite pas cette année à changer de peau en passant à l’emballage papier pour répondre aux nouvelles attentes de consommation responsable de ses fans.

La fin du plastique

Fini le plastique pour le Petit Ourson et son acolyte Petit Hérisson Guimauve et Caramel, vendus en sachet ! De quoi ravir les Français, qui sont 61 % à déclarer éviter les emballages plastiques s’ils ont le choix* (*Source : Nielsen I Panel Views mai 2020 – 4 400 foyers répondants). Le chocolatier français CÉMOI a donc sélectionné un emballage papier, plus écoresponsable, à la fois robuste et recyclable, pour protéger les plus célèbres des guimauves chocolatées. De plus, un liseré tricolore figure désormais en bonne place sur le sachet pour mettre l’accent sur la fabrication française de ces deux compères gourmands ! Le nouvel emballage écologique est produit en France, tout comme Petit Ourson et Petit Hérisson, fabriqués depuis toujours localement, à Villeneuve d’Ascq, dans les Hauts-de-France, à partir de lait 100 % français ! Des friandises gourmandes, françaises et plus responsables : une vraie combinaison gagnante !

4 recettes différentes

Créé en 1962, le petit ourson est resté fidèle à sa recette originale, secret bien gardé du groupe CÉMOI, subtile association de la tendre guimauve et du croquant chocolat au lait. C’est le plaisir chocolaté culte : il est fondant, iconique et surtout unique ! Cette authentique mascotte peut également être dégustée avec une coque en chocolat noir, en chocolat blanc ou au chocolat au lait bio.

Et un Hérisson caramel

Lancée en 2009, la recette Hérisson guimauve et caramel est irrésistible ! Avec un cœur moelleux au caramel et sa guimauve fantaisie enrobés d’une fine couche de chocolat au lait accompagnés de céréales croustillantes en guise de piques, elle est devenue une vedette dans la famille des guimauves chocolatée.

La petite histoire de l’Authentique Petit Ourson Guimauve®… le goût de la persévérance !

Dans les années 1960, M. Cathy, responsable de l’usine CÉMOI de Villeneuve d’Ascq a l’idée de lancer une confiserie de guimauve enrobée de chocolat en forme de nounours ! Toutefois, les commerciaux de la maison sont très sceptiques… Heureusement pour tous les gourmands, M. Cathy n’en démord pas. Il peaufine son projet et fabrique quelques exemplaires de sa friandise. C’est lors d’une réunion d’entreprise qu’il dispose quelques oursons sur la table. Le succès est au rendez-vous : tout le monde dévore les Oursons présentés ! L’Authentique Petit Ourson Guimauve sort des ateliers de Villeneuve-d’Ascq en 1962 pour devenir le complice gourmand préféré des familles. La délicieuse friandise a su conquérir le cœur de tous les publics, en les accompagnant de génération en génération dans tous leurs moments de bonheur. La célèbre recette combinant subtilement la tendresse d’une guimauve inimitable et le croquant du chocolat au lait reste en tout point fidèle à celle qui fait la joie de toutes les générations depuis 1962 ! Le Petit Ourson Guimauve est encore aujourd’hui fabriqué à Villeneuve-d’Ascq (59).

Pour un chocolat responsable

Transparence Cacao repose sur la filière unique du Groupe CÉMOI, acteur de chaque étape de la production de son chocolat, du sourcing de la fève à la production de la tablette. Au-delà d’une garantie de traçabilité et de qualité du produit, ce programme permet d’accompagner les producteurs directement sur le terrain vers des modèles agricoles plus durables. Des plans d’action et projets ciblés sont déployés en partenariat avec les coopératives locales et les ONG pour assurer un cacao participant au respect de l’homme et de l’environnement :

• Qualité alimentaire : un cacao traçable, dont on connait l’histoire

• Qualité aromatique : un cacao qui révèle tout son potentiel aromatique

• Qualité de vie du producteur : un cacao qui permet au producteur de vivre plus dignement grâce à l’application de bonnes pratiques agricoles, la diversification de ses revenus, l’accès à l’eau et à l’éducation

• Qualité environnementale : un cacao contribuant à la lutte contre la déforestation et issu de pratiques plus pérennes comme l’agroforesterie.

À propos de Cémoi

Le Groupe CÉMOI emploie 2 200 collaborateurs en France, où il concentre 9 unités de production. Il est un des acteurs majeurs du chocolat, proche de la filière : le Groupe collecte en effet au plus près des producteurs les meilleures fèves de cacao conventionnelles et biologiques, et les transforme majoritairement en France. En 2021, le Groupe a réalisé en chiffre d’affaires de 620 millions d’euros.

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

