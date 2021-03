À l’heure du numérique et du « tout écran », il est heureusement une tranche d’âge qui est épargnée chez les enfants par cet excès de modernité, celle des 2-5 ans qui ont besoin de développer leurs capacités psychos motrices. Réservés à une certaine classe sociale au début du XXème siècle, certains jouets d’éveil sont aujourd’hui accessibles à toutes les bourses. C’est le cas des porteurs pour bébés, dont certains modèles vintage nous ont fait craquer.

Le XXIème siècle est indéniablement celui des écrans. Au grand dam des yeux des enfants qui absorbent la fameuse lumière bleue, synonyme de fatigue et d’excitation. Paradoxalement, les parents laissent leurs bambins accrochés à leurs consoles de jeux ou autres PC pour jouer seuls, ou en réseau. Un moyen pratique de les occuper, tout en vacant aux occupations nombreuses des adultes.

Heureusement, les plus jeunes restent à l’écart de toute cette modernité, même s’ils sont attirés par la luminosité des téléphones portables, qu’il vaut mieux placer hors de leur vue afin de retarder au plus tard le fameux moment fatidique où ils deviendront accrocs. Chez les jeunes enfants, entre 2 et 5 ans, enfin à partir du moment où le bambin commence à marcher, les centres d’intérêts sont tout autre. Tenir debout, marcher, se déplacer, développer leurs sens cognitifs et psycho moteurs est la priorité.

Pour cela, des jouets tels que les porteurs pour bébé sont des partenaires indispensables pour se mouvoir et améliorer leur équilibre.

Parmi ces porteurs, de nombreux modèles vintage sont proposés sur le marché. Le site car-kids propose pour sa part plusieurs porteurs, qui peuvent être une bonne idée cadeau pour l’enfant qui, comme papa, veut posséder sa propre voiture. Un jouet d’éveil qui développera parfaitement la motricité globale de votre chérubin dans ses premières années.

Idéal pour la coordination des bras et des jambes, le porteur peut également être un bel objet, que vous conserverez afin que plus tard, votre enfant puisse le transmettre à sa descendance.

Le trotteur voiture en métal de car-kids arbore un look vraiment vintage, avec un numéro à l’ancienne, un volant plat et des roues pleines. Un très bel objet ludique qui est vendu à 197,90 euros, 179,90, 209,90 ou 219,90 euros selon le modèle. Avec un siège confort et une direction ultra souple, cette petite voiture mesure 62 cm X 38 cm x 38 cm, ou 76 cm X 40 cm X 38 cm. Les coloris disponibles sont : métal, blanc, rouge, bleu, rose ou en vert anglais.

Crédit photo : car-kids©

Étiquettes : jouets vintage