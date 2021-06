La marque d’espadrilles made in France s’est rapprochée d’une autre enseigne : Le Girafon Bleu, pour participer à leur cause à savoir : la défense des girafes du Niger. Une belle initiative que nous avons voulu mettre en avant.

Payote est une jeune marque d’espadrilles née à Perpignan, entre la fraîcheur des Pyrénées et les parfums de la méditerranée.

Créée par Olivier Gelly, un jeune entrepreneur connecté, la marque créée des produits à partir de matières éco-sourcées, c’est leur façon de s’impliquer dans la lutte contre les déchets.

Depuis sa création, la marque d’espadrilles Made in France Payote soutient les causes qui lui tiennent à cœur. Dernièrement, elle s’est associée à la marque de prêt-à-porter Le Girafon Bleu. Celle-ci lutte au travers de la vente de ses produits, pour la sauvegarde et la protection des girafes. En effet, en seulement 30 ans, leur population a diminué de plus de 40%.

Le girafon bleu est depuis plus de 20 ans une association, cette association lutte pour la conservation des derniers troupeaux de girafes d’Afrique de l’Ouest. Et ces girafes sont uniques ! Ce sont les seules en Afrique à vivre hors des réserves naturelles, elles cohabitent littéralement avec les populations locales : les villageois de la région de Kouré.

Semelle extérieure : 100% caoutchouc naturel recyclé

Semelle intérieure : 100 % jute

Du 35 au 47 prix : 39,90€

Ces deux marques tendance, françaises et éco-responsables ont donc collaboré autour d’une paire d’espadrilles en édition limitée aux couleurs du girafon.

Cinq euros seront reversés à chaque commande à l’ASGN (Association pour la Sauvegarde des Girafes au Niger) via le partenaire du girafon bleu, le Bioparc de Doué-la-Fontaine. L’ASGN travaille depuis 20 ans dans la conservation et la protection des girafes d’Afrique de l’Ouest, espèce menacée.

Disponible sur : www.payote.fr & https://girafonbleu.com/collections/nos-collabs

Disponibles à partir de l’été 2021

Après plusieurs années passées dans la mode (The Kooples, Christian Louboutin), j'ai décidé de porter un regard plus global sur le monde « Fashion » et « Lifestyle » en informant les lecteurs et lectrices de Monsieur Vintage.

