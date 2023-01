Bien choisir une chevalière pour homme en or massif

La chevalière pour homme est un classique de la bijouterie masculine. Véritable reflet de la personnalité et de l’histoire de celui qui la porte, elle doit être choisie avec goût et observation, en tenant compte de certains critères incontournables. Voici quelques conseils pour mener à bien votre mission.

Les origines de la chevalière

Le premier objet façonné dans de l’or date de 7 000 ans. Il a été découvert 5 000 ans avant notre ère dans la nécropole de Varna, en Bulgarie. 1 300 ans avant J-C, les Égyptiens portaient des chevalières en or, enfin, pour les plus puissants d’entre eux tel que Toutankhamon, sous la forme d’un anneau sigillaire dont un exemplaire est exposé au musée du Louvre, à Paris. 2 000 ans plus tard, au début du Moyen-Âge, la chevalière est un signe de noblesse. Elle est le plus souvent gravée des armoiries de celui qui la porte et peut aussi, servir de sceau sur un cachet de cire.

La chevalière fait son come-back

Elle est très à la mode dans les années 70, où les hommes arborent pour la plupart ce bijou autour de l’annulaire. Plus discrète après les années 90, elle revient depuis peu après avoir orné les doigts de célèbres rappeurs, musiciens et artistes. Initialement masculine, elle rejoint en 2023 les boîtes à bijoux féminines, en se portant pour madame à l’auriculaire, à l’index ou au majeur, ou aux trois en même temps. Star du monde de la mode, elle est chic, discrète ou volontairement ostentatoire, imposante et clinquante. On en trouve pour tous les goûts et toutes les personnalités.

Maison La Couronne : chevalières forgées à la main

Pour trouver un modèle sans se tromper, vous pouvez acheter une chevalière pour homme chez Maison La Couronne que ce soit pour offrir, ou pour vous faire plaisir. L’avantage de passer par cette boutique est multiple :

• Les chevalières sont toutes en or massif

• Modèles hommes et femmes disponibles

• Chevalières forgées à la main de manière traditionnelle

• Service de gravures héraldiques de grande qualité

5 conseils pour bien choisir une chevalière en or massif

Parce que l’achat d’une chevalière en or massif représente un budget et parce qu’il y a certains critères à respecter, voici quelques conseils à suivre pour réaliser un achat sans se tromper :

• Connaître la notion de caratage : le carat informe l’acheteur sur la proportion d’or contenue dans un objet. L’idéal pour une chevalière est de choisir de l’or 18 carats. Un bijou 18 carats contient 75% d’or, c’est le plus élevé en bijouterie. L’or 18 carats est considéré comme l’or le plus solide et le plus noble, c’est pour cette raison qu’on l’appelle or massif. Un or 24 carats contient 99,99% d’or mais il est trop mou pour réaliser une bague solide avec.

• Tenir compte de la carnation de la personne : de l’or blanc ira mieux sur une peau claire alors que l’or doré se mariera mieux avec une peau mate. Mais l’idéal pour une chevalière reste malgré tout l’or doré.

• Choisir la forme : ronde, ovale, rectangulaire ou carrée ? Tout dépendra de la personnalité de la personne ou s’il y a des armoiries familiales à incruster sur le chaton de la bague (son plateau). Pour des armoiries il vaut mieux prévoir un large plateau carré ou rectangulaire. Pour une personne discrète, privilégiez un ovale pas trop gros.

• Connaître la taille du doigt. S’il s’agit de vous aucun problème, coupez une bande de papier, enroulez-la autour de votre doigt et faites une marque où le papier se superpose, vous avez la taille de votre doigt en centimètres, à convertir en millimètres (6 cm = 60 mm). S’il s’agit du doigt d’une autre personne : procurez-vous une de ses bagues, appuyez-la sur du savon pour avoir un moule et mesurez le diamètre.

• Tenir compte de la personnalité de celui ou celle qui portera la bague : en fonction de son profil, vous pourrez choisir un motif en rapport avec ses affinités ou trait de caractère. Attention, une chevalière est un bijou unique qui durera très longtemps, ne vous trompez donc pas sur le choix de la gravure. La chevalière doit représenter les origines, les goûts, la ou les passions, la personnalité de celui ou celle qui la porte.

Crédit photo : Pixabay

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Bagues homme