Les origines de la trottinette

Le 2 avril 2023, les parisiens seront appelés à voter pour ou contre la trottinette en libre service dans la capitale. La trottinette est un jouet bien connu des enfants, mais elle est aussi devenue un mode de transport de plus en plus populaire pour les adultes ces dernières années. Mais d’où vient cette invention? Découvrons ensemble l’histoire de la trottinette, des origines à aujourd’hui.

Du trottin à la trottinette

L’origine du mot trottinette vient du terme “trottin”, qui désignait une employée de maison chargée d’aller faire les courses en ville. Cette employée marchait vite et à petits pas, en trottinant. Et c’est elle qui a donné son nom à ce qui était d’abord un jouet, avant de devenir un moyen de mobilité urbaine.

Les premières versions de la trottinette étaient fabriquées en bois, avec des roues en métal. La première apparition de la trottinette remonte à la fin des années 1800, mais elle n’a vraiment connu le succès qu’à partir des années 1920. À cette époque, la trottinette était considérée comme un jouet pour enfants, mais elle a rapidement gagné en popularité auprès des adultes également.

Au fil des ans, la trottinette a connu de nombreuses évolutions. Dans les années 1960, les trottinettes pliantes ont commencé à être fabriquées, ce qui a permis aux utilisateurs de les transporter facilement. Au cours des années 1970, la trottinette a connu une nouvelle vague de popularité, avec l’apparition de modèles plus performants, capables de supporter des poids plus importants.

La trottinette électrique

Au tournant du millénaire, les trottinettes électriques ont commencé à apparaître sur le marché. Ces trottinettes étaient équipées d’un moteur électrique, permettant aux utilisateurs de se déplacer plus rapidement et plus facilement. Les trottinettes électriques ont connu un grand succès auprès des citadins à la recherche de moyens de transport pratiques et écologiques.

De nos jours, la trottinette est devenue un moyen de transport populaire dans de nombreuses villes à travers le monde. Les modèles actuels sont souvent équipés de freins et de larges pneus en caoutchouc, assurant une meilleure sécurité et une stabilité optimisée.

En juin 2018, les premières trottinettes en libre-service faisaient leur apparition à Paris, un an après l’introduction des vélos en free-floating. Cinq ans plus tard, face au nombre croissant d’accidents, la mairie de Paris a décidé de remettre en question l’existence de ce moyen de locomotion en libre service. Rendez-vous le 2 avril pour savoir si l’on purra continuer de louer, ou non, la trottinette tant décriée.

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Trottinette