L’acteur et pilote Jean-Louis Trintignant s’est éteint à 91 ans

L’acteur Jean-Louis Trintignant est mort à l’âge de 91 ans. Il était également réalisateur et pilote automobile, entraîné dans cette passion par ses oncles. Comédien discret à l’abri des médias, il a tourné dans plus d’une centaine de films.

Jean-Louis Trintignant s’est éteint paisiblement à l’âge de 91 ans, de vieillesse, entouré des siens dans sa maison de Uzès, dans le Gard. Une voix, un regard froid et marquant, le sourire rare, Trintignant était un acteur atypique dans le monde du cinéma.

Né le 11 décembre 1930 à Piolenc (Vaucluse), Jean-Louis Trintignant avait débuté sa carrière par le théâtre, en 1951, avant de connaître la célébrité grâce au film “Et Dieu créa la femme”, réalisé par Roger Vadim et sorti en 1956. Il y interprétait le jeune Michel Tardieu, qui se marie avec Juliette, interprétée par Brigitte Bardot.

Après une coupure pour service militaire, Jean-Louis Trintignant fait son retour au cinéma en 1959 et se retrouvera à nouveau sous les feux de la gloire avec le film de Claude Lelouch sorti en 1966 : “Un homme et une femme”, avec Anouk Aimée. Long métrage qui connaîtra une suite en 2019 avec “Les plus belles années d’une vie”, toujours réalisé par Claude Lelouch et une fois de plus, avec Anouk Aimée et un accessoire qui avait marqué le premier film ; une Ford Mustang.

Parce que Trintignant, en plus d’être un acteur, était passionné d’automobile et pilote lui-même. Il a participé à de nombreuses courses, dont les légendaires 24H du Mans, en 1980, sur une Porsche 935 K3. Course où l’acteur faillit se tuer après l’éclatement d’un pneu arrière, alors qu’il était classé sixième. Membre du Star Racing Team, l’acteur a participé au Tour de France automobile, au championnat de France des voitures de production, de rallycross, au rallye de Monte-Carlo, entre autres.

Crédit photo : Alain Elorza©-Wikimedia

