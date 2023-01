“Dark Side of the Mountain” sortira en 2023

Le documentaire Dark Side of the Mountain sortira enfin cette année. Prévu initialement en 2017, il a été repoussé à plusieurs reprises avant d’être enfin bouclé pour présentations aux festivals cette année, avant sa sortie sur les écrans. Ce reportage plonge au cœur de la disparition de Keith Reinhard, en 1988, en proposant de nombreux témoignages de la famille, des amis et de tous les acteurs de cette étrange affaire.

Keith Reinhard : disparu le 7 août 1988

Dark Side of the Mountain sortira enfin cette année 2023. Attendu par de nombreux fans férus de disparitions mystérieuses, ce documentaire relate l’affaire Keith Reinhard, ce journaliste américain disparu l’été 1988 dans les montagnes du Colorado. Pour mieux comprendre l’histoire, voici un résumé des faits :

Keith Reinhard est un journaliste sportif de 49 ans qui travaille pour le Chicago Daily Herald. Arrivé à l’aube de la cinquantaine, il fait un bilan de sa vie et lassé par les papiers qu’il écrit, décide de changer d’existence en s’installant dans le Colorado pour y écrire un livre.

Et c’est sur les conseils d’un ami, Ted Parker, qu’il part s’installer à Silver Plume, petite bourgade perchée à 2 774 mètres d’altitude, dans les Rocky Mountains, à 72 kilomètres à l’Ouest de Denver. Keith Reinhard est marié à Caroline et père d’une petite fille nommée Tiffany.

Le break de Keith est censé durer 3 mois et il quitte Chicago et famille pour vivre seul en éclaireur dans l’ancienne ville minière de Silver Plume. Sur place, il ouvre une boutique de souvenirs et vend des photographies qu’il prend au gré de ses balades montagneuses. Une boutique qui appartenait jadis à un certain Thomas Young et qui était une librairie.

Mais à l’été 1987, Tom Young disparu avec son chien du jour au lendemain. Le 31 juillet 1988, des chasseurs trouvèrent son cadavre et celui de son chien dans la forêt, le crâne perforé par une balle. À leurs côtés ; un revolver. Cela suffit à conclure au suicide pour la police locale, alors qu’aucune analyse balistique n’est réalisée.

En manque d’inspiration pour son roman, Keith Reinhard voit dans cette histoire le point de départ à un scénario pour son livre. Il se passionne pour cet étrange fait divers, jusqu’à en devenir obsédé. Et l’après-midi du 7 août 1988, il décide de rejoindre le mont Pendleton à pied, sans préparation ni matériel. Personne ne le reverra jamais.

Une gigantesque opération de recherches sera mise en place par les autorités, sans succès. Depuis, de nombreuses émissions ont été diffusées à la TV américaine pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer ce fameux 7 août 1988, des sites internet ont décortiqué l’affaire, chacun y allant de son interprétation mais Keith Reinhard n’a jamais été retrouvé.

Dark Side of the Mountain : bientôt le documentaire

Pour celles et ceux qui souhaiteraient connaître l’histoire en détails et quelques analyses et interprétations, nous vous conseillons de visionner le reportage de Lionel Camy, connu pour ses ouvrages sur les disparus, ci-dessous :



Aujourd’hui, les fans qui suivent les affaires de disparition seront heureux d’apprendre qu’un documentaire très complet, intitulé Dark Side of the Mountain devrait enfin sortir cette année. Initialement prévue en 2017, la sortie de ce reportage a été plusieurs fois reportée mais cette fois c’est la bonne. Nous avons pu contacter la production qui nous a indiqué que le tournage était terminé et que le film serait présenté cette année à différents festivals, avant qu’une date de sortie ne soit programmée pour le grand public.

Le film a été réalisé par Eric Walter, qui avait déjà réalisé le reportage My Amityville Horror sorti en 2012. Pour plus d’informations, cliquez sur ce lien.

Étiquettes : Disparitions mystérieuses