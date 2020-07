Le Méhari Club Cassis propose un kit de Rétrofit pour les Citroën 2CV

Avec la légalisation du Rétrofit depuis le 4 avril 2020 et le plan de relance automobile mis en place par le gouvernement au sortir du confinement, le passage du thermique à l’électrique a le vent en poupe. Aujourd’hui, Le Méhari Club Cassis présente un kit qui permet de concrétiser cette transformation pour les Citroën 2 cv, à 9 000 euros prime déduite.

Le Kit R-Fit

Depuis le 3 avril 2020, le Rétrofit est autorisé en France. Désormais tous les véhicules thermiques de plus de 5 ans en bon état pourront faire l’objet d’une conversion à l’électrique. Le Méhari Club Cassis propose un kit qui permet aux voitures françaises les plus emblématiques de passer du thermique à l’électrique.

Rétrofit, pour prolonger la vie des voitures anciennes

Le Rétrofit consiste à remplacer le moteur thermique d’un véhicule par un moteur électrique afin de disposer d’un véhicule roulant sans émission de CO2. Beaucoup moins coûteux et à plus faible impact environnemental que l’acquisition d’un véhicule électrique neuf, le Rétrofit prolonge la vie des voitures anciennes en réduisant leurs coûts d’entretien. Pour plus de détails cliquez sur ce lien.

Alliant économie et écologie à un confort de conduite optimal sans aucun tracas mécanique, il libère aussi l’accès aux zones urbaines pour les véhicules historiques.

Jusqu’à 5 000€ de prime à la conversion

Depuis le 27 mai 2020, le plan de relance de l’automobile présenté par le Président de la République prévoit une aide pour cette jeune filière. Cette « prime à la conversion Rétrofit » atteint jusqu’à 5 000€ pour les particuliers souhaitant convertir un VP ou un VU. Pour une entreprise la prime est de 2 500€ pour un VP et de 5 000€ pour un VU. Les estimations de professionnels annoncent l’électrification de 350 000 véhicules sur les 5 prochaines années, soit 1% du parc automobile français.

Kit R-Fit, 120 Km de liberté à partir de 9 000€ (prime déduite)

Le Méhari Club Cassis avec le Kit R-FIt donne vie à un véhicule Zéro émission de CO2 en évitant le recyclage d’une voiture. Cette démarche d’économie circulaire permet de convertir les véhicules les plus célèbres en électrique à un prix bien inférieur à celui d’un véhicule électrique neuf. Elle octroie des coûts d’exploitation minimum (batteries et chargeur inclus à l’achat) et réduit le coût d’entretien. Après une charge complète de 3h30, l’heureux propriétaire de 2CV, pourra sillonner les routes de France jusqu’à 120 km d’autonomie. Le Kit Rétrofit doit être homologué et le professionnel qui l’installe doit être agréé.

Destiné aux propriétaires de Citroën 2CV

Le kit R-Fit est homologué pour les 2CV. Concernant la méhari électrique, Eden, produite par le Méhari Club Cassis, il s’agit du même kit adapté à la méhari.

Le prix de 9 000€ correspond au passage du thermique à l’électrique pour une 2CV que le propriétaire doit déposer chez Méhari Club Cassis ou chez un installateur agréé.

D’autres véhicules vintage dans l’avenir

Ce qui est très intéressant et à suivre, c’est que Méhari Club Cassis prévoit à terme de développer d’autres kits et les faire homologuer pour transformer tous les véhicules vintage de type Renault 4L, Volkswagen Coccinelle etc … Un autre projet, à suivre de près, concerne la vente de 2CV neuves électriques, pour un tarif qui devrait se situer aux alentours de 24 000 euros.

Pour plus d’informations sur le Rétrofit proposé par le Méhari Club Cassis, cliquez sur ce lien.

Crédit photo : Cathy Dubuisson pour Méhari Club Cassis©

Étiquettes : 2CV électrique