On a essayé la 2cv électrique

Le 2CV MÉHARI CLUB CASSIS a été créé en 1982. À l’occasion de ses 40 ans, l’entreprise nous a conviés à une présentation ce 12 mai 2022, ainsi qu’à un essai dans Paris. Thermique ou électrique, la “deuche” a conservé tout son charme.

Les origines

Georges, Gilles et Philippe Marques décident un jour de 1982 de lancer leur activité commerciale. Il s’agit d’un atelier de rénovation et de personnalisation de Méhari, situé à proximité de la concession Citroën de leur père. Oui, on est “chevrons” de père en fils chez les Marques et la passion, ça se partage.

Plus tard, les frères Marques créent un catalogue de pièces détachées de Méhari. Reconnaissante du travail fourni pour faire perdurer la passion des Citroën, la marque aux chevrons leur confie en 1998 ses outillages d’origine afin de reproduire les pièces de Méhari, dont elle arrête la production. La démarche sera réitérée au début des années 2000 pour la légendaire 2CV.

Le spécialiste aux chevrons

Passée de 40 collaborateurs en 2015 à 70 aujourd’hui, la société est désormais LE spécialiste 2CV, Méhari et Dyane. Elle s’articule autour de 6 activités principales :

• Commercialisation et distribution des pièces détachées sur 3 modèles

• Fabrication de pièces de rechange d’origine

• Reconditionnement des moteurs bicylindres Citroën

• Rénovation et reconstruction complète (des dizaines d’autos par an)

• Commercialisation d’une Méhari électrique

• Rétrofit électrique de la 2cv

Le 2cv Méhari Club Cassis commercialise son premier modèle 100% électrique en 2017, avec une Méhari conçue et assemblée pas ses équipes. Plus récemment, c’est au tour de la légendaire 2cv de passer entre leurs mains expertes, pour transformer la voiture en électrique.

Essai dans Paris

Un modèle que nous avons pu essayer dans Paris et qui, malgré son électrisation, conserve le charme d’antan parce qu’au fond, une 2CV n’est jamais vraiment silencieuse.

Les 2cv électriques du 2cv Méhari Club ont conservé la carrosserie, les roues et l’habitacle d’origine. Ce qui change ? Le moteur thermique, remplacé par un moteur électrique, pour le reste c’est identique. À part le coffre qui perd une grande partie de son volume pour y loger la batterie, qui prend une place conséquente.

Boîte de vitesses conservée

Ce qui est original, c’est que cette 2cv rétrofit a conservé sa boîte de vitesse, avec le levier. Ainsi, pour avancer, il faut passer la 3ème et accélérer. Plus besoin de passer d’autres rapports ensuite pour avancer puisqu’il n’y en a pas. Idem pour la marche arrière, il faut l’enclencher au levier de vitesse (on embraie et on passe le rapport) et accélérer pour reculer.

L’avantage de ce système est de rouler en automatique, ce qui est appréciable en ville, d’avoir le couple disponible immédiatement, de démarrer en côte sans risque de reculer et de se concentrer sur la conduite.

Le toit est décapotable, comme sur les anciens modèles et le compteur/tableau de bord ont été conservés. Seule nouveauté : un compteur de charge situé à gauche du volant qui indique le taux de charge. L’autonomie annoncée est de 90 km mais dans la réalité, nous avons parcouru 80 km sans tomber en panne, il restait donc encore un peu de “jus”. La voiture est équipée d’un câble de charge qui permet de recharger la 2cv en 3 heures 30 avec un “chargeur fast” et en 8 heures sur une prise classique.

Vitesse max : 90 km/h

Le plaisir à bord est toujours le même, avec la voiture qui se penche en courbe, ses fameuses demi-fenêtres qui se relèvent, ses fauteuils épaisseur papier de cigarette, ses petits essuie-glaces, ses pneus étroits et ses petits phares ronds. Bien qu’électrique, elle dégage toujours le même capital sympathie avec de nombreux pouces levés à son passage. Une petite virée sur l’A13 en direction de Rouen nous a permis de relever la vitesse max du bolide : 90 km/h !!!

Certes les puristes crieront au scandale, mais il faut reconnaître que pour un petit modèle comme la 2cv, équipé d’un petit moteur d’origine et à la circulation menacée avec le développement des ZFE-m, l’électrification est une bonne solution. Cela permet également de continuer à voir rouler des autos vintages dans nos zones urbaines et ainsi, participer à la conservation de notre patrimoine automobile.

2cv rétrofit – coût de la transformation : 14 000 euros. Coût d’une 2cv rétrofitée neuve chez 2cv Méhari Club de Cassis : 35 000 euros.

Plus d’informations en cliquant ici.

Crédit photo : Rfitvintage©

Fondateur du site MONSIEUR VINTAGE le 14 février 2014, Philippe est issu de la presse écrite automobile : Auto Plus, Sport Auto, Auto Journal, Décision Auto, La Revue Automobile et La Centrale. Il collabore également au magazine EDGAR comme responsable de la rubrique auto/moto. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : 2CV électrique