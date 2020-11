Bien entretenir son véhicule

Pour prolonger la longévité de votre voiture, il est nécessaire d’en faire la révision et les contrôles à intervalles réguliers. Certaines pièces ont en effet ce qu’on appelle une périodicité, c’est-à-dire qu’elles doivent être changées au cours de la vie de votre véhicule.

La révision chez un garagiste professionnel

Certains contrôles sont à faire régulièrement – tous les mois pour certains – et vous pouvez vous en charger vous-même. Mais tous les ans, il est aussi nécessaire de confier votre voiture à un professionnel pour en faire la révision.

En fait, cette révision est à faire selon la façon dont vous roulez. Si vous circulez beaucoup, il peut être nécessaire de l’emmener une ou deux fois par an. Si vous roulez peu, une révision tous les deux ans peut suffire. Considérez que tous les 15 à 30 000 kilomètres, votre voiture doit être vérifiée par un garagiste.

Celui-ci va alors s’occuper de contrôler le bon fonctionnement de votre véhicule et de son système de freinage, et de faire une vidange. Par la même occasion, il changera au moins le filtre à huile et le filtre d’habitacle de votre voiture.

Tous les 60 000 kilomètres environ, votre filtre à carburant et votre filtre à air seront également changés. Enfin, tous les 160 000 kilomètres en moyenne, le kit de distribution et le kit de courroie d’accessoire vont être remplacés.

La courroie de distribution est la courroie crantée qui entraîne certains des organes principaux de votre moteur (vilebrequin, arbre à cames, pompe à injection). Parce qu’une courroie s’use avec le temps et que son éventuelle rupture est une catastrophe pour votre moteur qui risque la casse pure et simple, elle est changée tous les 5 ou 6 ans.

La courroie d’accessoire entraîne d’autres pièces de votre moteur : pompe de direction assistée, climatisation ou encore alternateur. Comme la courroie de distribution, c’est une pièce d’usure qui doit être remplacée par un professionnel. Il s’agit là d’une opération longue et compliquée… mais absolument indispensable au fonctionnement de votre voiture !

Les contrôles à faire vous-même

En dehors de la révision annuelle de votre voiture et du contrôle technique qui a lieu tous les 2 ans, le bon entretien de votre véhicule passe aussi par un ensemble de vérifications que vous devez faire vous-même.

Tous les mois, faites la pression de vos pneus. La plupart des gens le font une fois par an avant de prendre la route des grandes vacances, mais c’est une erreur ! Des pneus sous-gonflés s’usent rapidement, mettent votre sécurité en jeu et peuvent être signe d’un problème de géométrie plus grave. Ils sont donc à bien contrôler.

Faites également régulièrement les niveaux de votre voiture. Ceux-ci comprennent:

● L’huile moteur;

● Le liquide de refroidissement;

● Le liquide de frein;

● Le liquide lave-glace.

Ces contrôles doivent être faits à froid. Garez votre véhicule sur une surface plane. Si vous constatez une baisse, vous pouvez faire l’appoint vous-même. Mais attention : une surconsommation anormale est généralement signe de fuite ! Emmenez alors votre véhicule au garage, car votre moteur ne peut plus fonctionner correctement.

Enfin, surveillez l’usure de vos balais d’essuie-glace. S’ils commencent à laisser des traînées sur votre pare-brise, changez-les aussitôt. Vous pouvez le faire vous-même en achetant des balais neufs dans n’importe quelle grande surface ou auprès d’un professionnel auto.

Étiquettes : entretien auto