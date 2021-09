Yamaha Marine participe aux célébrations du 60e Anniversaire de Yamaha en Grand Prix moto en dévoilant un bateau semi-rigide Capelli exclusif.

Les sports mécaniques sont l’essence même de Yamaha Motor Co. depuis sa création, et pour commémorer six décennies de courses en Grand Prix moto, Yamaha Motor Europe et Cantieri Capelli ont dévoilé au prestigieux salon nautique de Gênes un bateau pneumatique et semi-rigide exclusif, inspiré de la légendaire livrée de Yamaha en Grand Prix.

Ce semi-rigide porte les célèbres couleurs blanche et rouge que le constructeur a utilisé pendant une grande partie de son illustre histoire en compétition, dans le même esprit que les Yamaha engagées en championnats WorldSBK et EWC qui seront dévoilées ce week-end dans une livrée commémorative 60e Anniversaire.

Entre 1963 et 2020, Yamaha a remporté 511 victoires et 82 titres de pilotes, de constructeurs et d’équipes, grâce à des pilotes de renom comme Giacomo Agostini, qui reste le pilote de Grand Prix le plus titré de l’histoire, Kenny Roberts, Wayne Rainey ou encore la légende vivante Valentino Rossi. Niccolò Canepa, pilote du Yamalube YART Yamaha EWC, a été impressionné par le design et la construction du semi-rigide Tempest 750 Sport de Capelli et son moteur Yamaha Marine V6 de 250 ch, lorsqu’il a mis le bateau à l’épreuve à Varazze, en Italie.

Après cet événement, Canepa s’est immédiatement rendu au circuit Paul Ricard, dans le sud de la France, dans le cadre de sa préparation au Bol d’Or, épreuve moto de 24 heures comptant pour Championnat du monde d’endurance.

Ce semi-rigide, développé en hommage au 60e anniversaire de la participation de Yamaha en Grand Prix, sera dévoilé au public lors du prestigieux salon nautique de Gênes le 16 septembre, à la même date où les machines de course R1 de Yamaha seront présentées dans la même livrée, sur le circuit de Barcelona-Catalunya et celui du Paul Ricard.

TEMPEST 750 GP Anniversary Edition

Conçu et construit par Cantieri Capelli en Italie, le semi-rigide TEMPEST 750 SPORT est le choix idéal pour les pilotes à la recherche d’un bateau de taille moyenne disposant d’un espace à bord optimisé et offrant un haut niveau d’équipement de série.

Rapide, dynamique et ludique, le TEMPEST 750 SPORT profite d’une coque haute performance, conçue pour atteindre une vitesse optimale tout en conservant confort et stabilité.

Le bateau est propulsé par un monomoteur Yamaha V6 de 250 ch, spécialement personnalisé aux couleurs du 60e Anniversaire. Les nouveaux moteurs légers de la gamme Premium V6, au design élégant et épuré, sont les modèles les plus riches en fonctionnalités que Yamaha a jamais produit.

Les fonctionnalités du moteur V6 de 250 ch, comme la direction électrique numérique (DES), la fonction TotalTilt (basculement complet) exclusive à Yamaha et le système d’échappement inversé améliorant la poussée (TERE), viennent s’ajouter au nouveau look superbe, inspiré du modèle phare de Yamaha, le XTO.

Ce modèle Yamaha se pare non seulement de couleurs spéciales Anniversaire qui lui confèrent un look racing, mais profite également de performances époustouflantes.

Le semi-rigide TEMPEST 750 GP Anniversary Edition se targue d’ornements le mettant en valeur, à l’image des Yamaha R1 engagées lors de la manche WorldSBK de Barcelone et de la course d’endrance EWC au Bol d’Or.

Caractéristiques du TEMPEST 750 GP Anniversary Edition

Monomoteur hors-bord V6 250 ch de Yamaha arborant l’emblématique motif « Speed Block » Yamaha hérité de la compétition

Sellerie rayée de blanc, rouge et noir, assortie à la livrée du réservoir et du carénage des motos de compétition Yamaha R1

Coussin jaune sur la console arborant le logo du 60e Anniversaire

Logo Yamaha sur la sellerie de la proue

Structure supérieure noire arborant des logos du 60e Anniversaire

Volant et poignées noirs coordonnés avec surpiqûres rouges sur le siège du pilote

Tableau avec finition carbone assorti au pare-battage

Pare-battage à l’aspect carbone

Taquets d’amarrage arrière

Système de radio à quatre haut-parleurs haute performance, de couleur assortie

Motif « Speed Block » Yamaha sur les côtés du sabot moteur et du tube

Crédit photo : Yamaha©

Étiquettes : semi-rigide Capelli