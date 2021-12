NACA est une nouvelle marque française de casques moto. Le nom NACA fait référence à l’entreprise américaine National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) devenue la National Aeronautics and Space Administration (NASA) en 1958. La caractéristique principale des casques NACA ? Leur légèreté, alliée à une rigidité et une sécurité indispensable à la protection des motards.

Des produits haut de gamme

La nouvelle marque de casques française NACA est une filiale de UFO GROUPE, entreprise française implantée à Signes, à deux pas du circuit du Castellet, dans le Sud de la France.

UFO est reconnue pour son expertise dans la conception et la fabrication de produits techniques et haut de gamme à base de carbone, kevlar, époxy, etc. depuis 1987. La société fabrique des pièces composite pour les domaines du nautisme, de l’aéronautique, de l’industrie pétrolière et du sport de haut niveau, en assurant aux produits une qualité irréprochable.

Le carbone nid d’abeille UFO gagne de nouveaux adeptes dans la moto puisque l’entreprise fabrique désormais des éléments de carrosserie de l’Aston Martin AMB 001 fabriquée par Brough Superior.

Les casques les plus légers du marché

À l’inverse de certaines marques de casques dits “Français” mais dont la fabrication est chinoise, NACA conçoit ses casques dans l’hexagone, à Signes, ça a le mérite d’être précisé. Ce qui étonne tout d’abord, c’est la légèreté de cette nouvelle génération de casques, qui allient rigidité et sécurité. NACA peut se vanter de fabriquer les casques les plus légers du marché pour découvrir la route en se faisant oublier.

Le casque NACA est doté d’une calotte extrêmement rigide qu’on ne peut pas déformer, comme c’est le cas pour un casque traditionnel. Sa structure est en sandwich fibre de carbone -Epoxy / Nid d’abeille aramide.

Design néo-rétro

NACA a su développer un casque avec une très grande technologie en termes de performances et de sécurité, tout en offrant un design néo-rétro qui ne laisse pas insensible. La ventilation sur l’avant du casque est une entré d’air développée par NACA, qui permet d’obtenir le meilleur rendement avec moins de trainée. C’est une technologie toujours largement utilisée sur les voitures de course. Le dispositif NACA diffuse l’air au travers de canaux dans le calotin. Celui-ci est alors expulsé par trois grilles d’exfiltration à l’arrière du casque.

NACA propose deux types de casques en carbone, Jet « Riviera » et Intégral « Le Castellet ». Ce dernier bénéficie d’un champ de vision optimisé et d’une résistance très faible à la pénétration de l’air. Côté confort, le poids plume de ces casques est un atout formidable. Vient s’ajouter un intérieur garni de cuir et surtout une forme étudiée en soufflerie qui permet de réduire la force appliquée sur les cervicales en roulant.

CASQUE INTÉGRAL NACA

Des casques personnalisables

Tous les casques NACA sont personnalisables avec une vaste palette de près de 30 coloris. Il suffit de choisir sa finition brillante ou mate, la couleur du logo, la couleur du cuir intérieur, etc. NACA peut également répondre aux commandes spéciales, avec logo et décorations à la demande. Votre casque ne ressemblera à aucun autre.

CASQUES JET NACA

Fiche technique

Matériau sandwich fibre de carbone Epoxy /Nid d’abeille en Nomex.

Intérieur : Calotin en polystyrène avec canaux à densité variable.

Habillage : pourtour 100% cuir – Intérieur en suédine façon alcantara.

Boucle :

• Jet : magnétique Fidlock – 750 grammes

• Intégral : double D – 950 grammes

Innovations techniques d’UFO

Les casques NACA bénéficient des procédés de fabrication brevetées d’UFO, une société qui maitrise les technologies High-Tech en composite. Grâce à ces innovations, le volume du calotin de polystyrène est réduit. C’est la rigidité de la coque externe alliée à la structure en nid d’abeille qui joue le rôle principal d’amortisseur et de dispersion de l’énergie accumulée lors d’un impact. Le calotin assure une dispersion accentuée de l’énergie grâce aux canaux tracés dessus.

Pour découvrir et acheter les produits, rendez-vous sur le site NACA en cliquant sur ce lien. Le réseau de revendeurs en boutique est en cours de développement.

Prix public

• Intégral « Le Castellet » : 1 100 €

• Jet « Riviera » : 800 €

• +120 € pour une commande spéciale

Crédit photo : David Fieng© - NACA©

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Casques motos