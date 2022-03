TURBO fête ses 35 ans

L’émission hebdomadaire TURBO de la chaîne M6 fête aujourd’hui ses 35 ans dans une émission spéciale. Attention, précédé d’une rétrospective qui reprend les grands moments de ce grand rendez-vous auto, le programme du jour débutera un peu plus tôt, à 10H50. Aux manettes du programme depuis 35 ans, Dominique Chapatte vous attend pour une émission exceptionnelle, avec un certain … Karim Benzema, l’attaquant du Real-Madrid.

L’émission TURBO fête aujourd’hui ses 35 ans. Premier programme hebdomadaire de “La chaîne qui monte” diffusé pour la première fois le 7 mars 1987, soit seulement 6 jours après le lancement de la chaîne M6, TURBO est une émission essentiellement consacrée à l’automobile, grand public, prestigieuse ou sportive.

D’abord diffusée le samedi après-midi, puis en début de soirée, TURBO ne durait, à ses débuts, qu’une demi-heure et se consacrait à tout ce qui avait un moteur ; avions, autos, bateaux.

TURBO est la plus ancienne émission de la chaîne M6 et enregistre une audience moyenne de 1,3 million de téléspectateurs chaque dimanche matin. Fils du cycliste et journaliste sportif Robert Chapatte, Dominique a débuté la présentation seul, avant d’être rejoint plus tard par le journaliste et présentateur auto Safet Rastoder.

Au programme de l’émission de ce dimanche 27 mars 2022 (depuis Madrid) :

• La Ferrai 296 GTB (équipée d’un 6 cylindres !!)

• L’actualité automobile

• La supercar libanaise W Motors Fenyr

• Un reportage sur le glisseur du web Drive n’Slide

Et une rétrospective complète des 35 ans de TURBO à partir de 10H50.

TURBO émission spéciale des 35 ans – chaîne M6 – dimanche 27 mars 2022 à 10H50.

Vidéo 35 ANS TURBO en cliquant ici.

Étiquettes : émissions automobiles