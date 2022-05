Le Club Lotus France fêtera les 60 ans de l’Elan en septembre 2022

La marque automobile Lotus est née le 1er janvier 1952 sous l’impulsion de Colin Chapman, ingénieur aéronautique et automobile anglais. Dix ans plus tard, Lotus sortait le modèle Elan, commercialisé entre 1962 et 1973 à hauteur de 14 218 unités. Gardien de ce patrimoine, le Club Lotus France fêtera les 60 ans de l’Elan les 17, 18 et 19 septembre 2022, pour que la magie perdure.

Ils sont quand même forts ces anglais pour ce qui est de concevoir de jolies voitures. Jaguar, Aston-Martin, Bentley, MG, Land Rover, Rolls-Royce, Rover, Leyland, Austin Healey, Ford pendant longtemps. Et bien sûr la marque sportive Lotus.

Un grand rendez-vous vintage

Créée par Colin Chapman en 1952, Lotus est synonyme de petites voitures légères et puissantes. Il faut dire qu’avec 115 chevaux, un poids plume de 650 kg, une carrosserie en fibre de verre et sa hauteur limitée à 1m16, l’Elan de 1962 avait tout du karting. Aujourd’hui, le modèle fête ses 60 ans. L’âge de la retraite diraient certains, sauf que le modèle perdure au travers de clubs, de collectionneurs et de passionnés. Pour ça nous leur disons merci et c’est avec plaisir que nous relayons l’information par laquelle le Club Lotus France organise un grand rendez-vous du 17 au 19 septembre 2022, à la station balnéaire d’Hardelot, sur la Côte d’Opale, dans le Pas-de-Calais.

Photos de la Lotus Elan – crédit : photos archives Club Lotus France©

Un road-trip de rêve

Les heureux propriétaires d’Elan et de Plus 2 sont invités à venir fêter l’anniversaire de leur belle. C’est avec un grand plaisir que l’organisation du CLF a concocté un week-end complet les 17 et 18 septembre avec la possibilité de prolonger le plaisir le lundi 19.

Samedi, le départ sera donné d’Hardelot charmante station balnéaire pour faire route par la campagne en direction de l’Aa pour le déjeuner. Le retour se fera en direction des remparts de Montreuil sur Mer, où vous passerez la nuit à l’hôtel Hermitage au cœur de la célèbre citadelle, un banquet anniversaire y sera donné qui clôturera cette journée.

Dimanche matin vous rejoindrez Le Touquet Paris Plage, où le club d’anciennes local, le Touquet Autos-Collection, vous accueillera chaleureusement. Un apéritif en plein air vous sera offert. Le repas du midi sera pris en terrasse non loin. L’après-midi sera libre afin de profiter pleinement de cette superbe station.

Photos Lotus Elan – crédit : Crambac du Club Lotus France©

Le diner pourra être pris non loin de l’hôtel dans une charmante auberge sur les remparts. Le lundi matin, pour ceux qui le souhaitent, vous roulerez en direction de la Baie de Somme par les villages et sites historiques pour un déjeuner au cœur des dunes, par marée basse pour un dépaysement total ; l’après-midi vous regagnerez par les petites routes Montreuil sur Mer pour clôturer ce superbe 60éme anniversaire.

L’Hôtel Hermitage de Montreuil sur Mer est prévu à un prix négocié pour le before et l’after. Les inscriptions seront très prochainement sur LOL pour les 17 et 18 septembre. Le lundi étant une journée hors cadre CLF n’oubliez pas de pointer les 17-18-19 septembre sur vos agendas.

Lotus Elan de 1962 – crédit photo : Lotus©

