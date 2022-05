Stellantis annonce la renaissance de Lancia

Le groupe Stellantis vient d’annoncer la renaissance de Lancia. Créée en 1906 par l’italien Vincenzo Lancia, la marque transalpine était en veille depuis une petite dizaine d’années, ne conservant qu’un modèle à son catalogue : l’Ypsilon. La relance commence aujourd’hui, avec un plan stratégique qui s’étale sur dix ans.

Championne des rallyes

Lancia, une marque emblématique de l’Italie. Passée au catalogue Stellantis par la fusion de FCA et de PSA en 2021, elle reste détentrice d’un record prestigieux : celui du nombre de victoires remportées en championnat du monde des rallyes, grâce à des voitures légendaires telles que la Stratos, La Delta Integrale et la Fulvia Coupé.

Depuis une dizaine d’années, l’enseigne se faisait plus que discrète, ne conservant au catalogue que la citadine Ypsilon. 2022 marque sa renaissance avec un plan de développement à dix ans.

Trois nouveaux modèles d’ici 2030

Ce plan stratégique prévoit trois nouveaux modèles, un tous les deux ans, à partir de 2024, pour une gamme performante couvrant 50 % du marché. À partir de 2026, seuls des véhicules 100% électriques seront lancés tandis qu’à partir de 2028, tous les véhicules commercialisés seront 100% électriques.

Prête pour l’Europe

« Aujourd’hui est un jour important », a déclaré Luca Napolitano, CEO de la marque Lancia. « Lancia est prête pour l’Europe, accomplissant un premier pas pour devenir une marque crédible et respectée dans le segment premium. Notre plan décennal, approuvé en septembre dernier, prend désormais forme, étape par étape. Nous sommes la marque italienne de l’élégance et c’est notre Renaissance. Innovation et Design intemporel ont toujours été nos valeurs fondamentales mais nous voulons désormais y ajouter durabilité, responsabilité mais aussi orientation client car nous envisageons l’avenir avec grande ambition. Le plan décennal de Lancia débutera en 2024 avec la nouvelle Lancia Ypsilon, qui mesurera environ 4 mètres de long, appartiendra au segment B et sera lancée avec un groupe motopropulseur 100% électrifié.

En 2026, un nouveau vaisseau amiral arrivera, long de 4,60 mètres, qui permettra à la marque d’entrer dans le plus grand segment d’Europe. Ensuite, 2028 sera l’année de la nouvelle « Delta » de 4,40 mètres de long, une voiture sculptée et musclée, aux lignes géométriques, qui séduira les passionnés d’automobile dans toute l’Europe. Ces trois nouveaux modèles couvriront 50% du marché et auront la mission de contribuer à l’amélioration des performances de Stellantis dans son pôle premium et luxe, comme prévu dans le plan stratégique « Dare Forward 2030 » de Stellantis. Un plan décennal avec une stratégie d’électrification claire : à partir de 2026 la marque ne lancera que des modèles 100% électriques et ne vendra plus que des modèles 100% électriques à partir de 2028.

Une grande attention sera donc accordée au processus d’électrification, mais pas seulement. En effet, une large place sera aussi accordée à l’utilisation de matériaux innovants, faisant de Lancia la marque de Stellantis intégrant le pourcentage le plus élevé de matériaux recyclés, avec 50% de surfaces tactiles fabriquées à partir de matériaux éco-durables afin de contribuer à construire un monde meilleur pour les générations futures. À l’intérieur des nouveaux modèles, les clients Lancia seront accueillis dans un style typiquement italien. Inspirés des matériaux exclusifs de ses anciens modèles emblématiques, telles les Gamma, Thema et Flavia, les Lancia de nouvelle génération offriront un environnement confortable avec une technologie embarquée simple et intuitive, en ligne avec son ADN. Le S.A.L.A., Sound Air Light Augmented (« sala » en italien signifie « salon »), sera une interface virtuelle minimaliste et intelligente qui donnera au client le contrôle total de l’habitacle du véhicule, de la sonorisation à la climatisation en passant par l’éclairage, via une seule commande. À partir d’aujourd’hui, le plan stratégique de Lancia prend une nouvelle dimension, ouvrant un nouveau chapitre dans l’histoire de la marque.”

Crédit photo : Lancia archives©

