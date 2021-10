Deezer annonce une nouvelle édition de “Souvenirs d’enfance” Clara Luciani, Dadju, Julien Doré, Hoshi, Selah Sue… revisitent à leur tour les titres qui ont marqué leur enfance.

2ème édition

Dernière création originale en date produite par Deezer, Souvenirs d’enfance revient avec une nouvelle édition ce 12 octobre. Au programme, un casting composé d’artistes tels que Dadju, Clara Luciani, Julien Doré, Hoshi, Selah Sue ou encore Lost Frequencies. La première édition rassemblant des artistes aussi emblématiques que Vitaa & Slimane, Amel Bent, Kendji Girac, Louane ou encore Camille Lellouche, avait battu des records d’écoutes.

Pour la première fois, des artistes comme Selah Sue (BE), Nicky Jam (US) et Dennis Lloyd (IR) rejoignent le projet qui prend donc une envergure internationale. Deezer a demandé aux artistes quels étaient leurs premiers souvenirs musicaux et les morceaux qui avaient marqué leur jeunesse pour les inviter à les reprendre de façon personnelle. De “Sensualité” à “Formidable” leurs réinterprétations de ces « madeleines de Proust » musicales rassemblent des titres célèbres qui ont bercé l’inconscient collectif depuis des décennies. Ces derniers seront disponibles en écoute exclusivement sur Deezer.

La nouvelle signature de Souvenirs d’enfance

Clara Luciani : “Sensualité” – Axelle Red (1993)

Dadju : “D’amour ou d’amitié” – Céline Dion (1982)

Julien Doré feat Simone & Jean-Marc : “Dragostea Din Tei” – O-Zone (2004)

Hoshi : “Regarde-moi” – Priscilla Betti (2002)

Keen’V : “Elle te rend dingue” – Nuttea (2000)

La Zarra : “Formidable” – Stromae (2013)

Ronisia : “Ma Philosophie” – Amel Bent (2004)

Dennis Lloyd : “My Love” – Justin Timberlake (2006)

Nicky Jam : “This Is How We Do It” – Montell Jordan (1995)

Lost Frequencies : “Beggin’” – Madcon (2007)

Selah Sue : “Lovefool” – The Cardigans (1996)

Faouzia : “Hung up” – Madonna (2005)

Une toute nouvelle tonalité pour ces titres inoubliables

Souvenirs d’enfance a aussi pour vocation de transmettre une partie du patrimoine musical au fil des générations. Aussi, les souvenirs d’enfance demeurent souvent plus accessibles, plus présents lorsqu’ils sont liés à une musique en particulier. Quel que soit le genre musical, les reprises et utilisation de samples emblématiques témoignent de cela.

Rachel Cartier, Head of music France, commente : “Après le succès et l’engouement du public sur la première édition de Souvenirs d’enfance, c’est une grande fierté pour Deezer de réunir tous ces artistes de talent et de grande renommée dans cette nouvelle édition, mieux, d’avoir leur réinterprétation de ces titres emblématiques. Deezer œuvre pour l’accompagnement des artistes dès leurs débuts, c’est pourquoi nous sommes très heureux d’y intégrer Ronisia & La Zarra, toutes deux des artistes que nous soutenons par ailleurs dans le cadre de notre programme jeunes talents “Deezer Next”. Aujourd’hui, il nous semblait nécessaire de rassembler, avec la musique comme vecteur de ce lien, les différentes générations, de rendre hommage à notre patrimoine musical riche de ses diversités. C’est exactement ce que nous souhaitions célébrer avec Souvenirs d’enfance”.

Pour mettre en image cette nouvelle création musicale, le studio de création Deezer a repris les codes de l’adolescence pour réaliser des collages vibrants, à la composition spontanée, libre et évasive. Et cerise sur le gâteau, à l’occasion de la sortie de cette compilation, Deezer vous dévoile les photos des artistes, enfants. Vintage et mignon.

Fondateur du site Monsieur Vintage le 14 février 2014, je suis passionné de moto, de road-trips et d’aventure. Attiré par le vintage et le néo-rétro, j’ai précédemment travaillé à différents postes Marketing/Développement pour Auto-Plus, Sport Auto, Auto Journal, Le Journal de l’Automobile, La Centrale puis comme journaliste auto/moto pour La Revue Automobile, ABC Moteur, Tendances Vintage et Clubic. La vie est courte, le monde est grand, il y a tant à découvrir mais en toute sécurité alors bonne route et soyez prudents. www.monsieurvintage.com

Étiquettes : Clara Luciani