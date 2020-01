Expo de modèles réduits au musée de l’Aventure Peugeot les 11/12 janvier 2020

Après une première édition couronnée de succès, le Club ALPHA revient les samedi 11 et dimanche 12 Janvier 2020 au musée de l’Aventure Peugeot, pour une nouvelle exposition de maquettes et de modèles réduits. Cette année, le Club proposera un atelier découverte aux enfants, petits et grands !

Exposition de « maquettes et modèles réduits » au musée de l’Aventure Peugeot, les 11 et 12 janvier 2020

Depuis 1992, le but du Club ALPHA est de promouvoir le maquettisme sous toutes ses formes, pour les jeunes et les moins jeunes. Il permet à ses membres, débutants et chevronnés, de se réunir afin de partager leur passion et leurs expériences des modèles réduits.

Aujourd’hui, à côté des traditionnels véhicules militaires et civils, émergent depuis quelques années d’autres univers et modèles issus de la Science-Fiction, des séries TV, de la BD et même de l’animation japonaise et des mangas. Grâce à la diversité des réalisations de ses adhérents, le Club Alpha aborde l’ensemble de ces thèmes et est reconnu dans l’Est de la France pour cela.

Chaque année, le Club Alpha de Châtenois-Les-Forges participe à des salons de modélisme nationaux et internationaux, ainsi qu’à des conventions sur les thèmes : geek/manga/fantastique, ou encore des festivals.

Un maximum de maquettes

Pour l’évènement qui se déroulera au musée de l’Aventure Peugeot les 11 et 12 janvier, ce sera l’occasion pour les 100 exposants attendus de présenter un maximum de maquettes de l’univers automobile. Bien sûr, en dehors des voitures, les autres thèmes chers aux maquettistes seront représentés : avions, figurines, bateaux, ®Lego …

En plus des nombreux exposants Franc-Comtois, plusieurs viennent d’autres régions comme l’Alsace, la Lorraine, la Bourgogne et même de Savoie.

Tarifs d’entrée du Musée les 11 et 12 janvier / Prix réduit pour tous :

5 € en plein tarif, 3 € pour les enfants de 7 à 18 ans, les étudiants, le personnel PSA, les personnes en situation de handicap et les demandeurs d’emploi. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 7 ans et les membres de l’Aventure Peugeot Citroën DS. Le site en cliquant ici.

Crédit photo : monsieurvintage.com©

