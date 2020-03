Mazda lance une série limitée MX-5 EUNOS EDITION

Mazda présente une édition limitée de son cabriolet 2 places MX-5 baptisée « Eunos ». Un nom qui s’inspire du passé, de l’année 1989 précisément, lorsque la marque japonaise avait lancé la marque éponyme sur l’Empire du soleil levant.

Un clin d’œil au passé

En 1989 Mazda lance une nouvelle marque appelée « Eunos » réservée uniquement au marché japonais. Disparue en 1996, elle était la référence haut de gamme de Mazda sur le sol nippon. En 1992 sera même lancée une série limitée du roadster MX-5, baptisée « S Limited » caractérisée par une teinte de carrosserie noire, un cuir rouge et des jantes exclusives. Aujourd’hui, le lancement du MX-5 « Eunos Edition » est un véritable clin d’œil à cette histoire qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie de montée en gamme de Mazda.

Faire corps avec la voiture

Véritable roadster iconique, sa légèreté, son agilité, sa maniabilité et son équipement spécifique font honneur à sa lignée. Doté d’un centre de gravité très bas, d’une motricité aux roues arrière et des Technologies Skyactiv, ce cabriolet donne véritablement, et c’est là une de ses grandes forces, le sentiment de faire corps avec lui, tout en retrouvant un réel plaisir de conduire que nous avions apprécié lors de notre essai. Son millésime 2020 se distingue par sa sobriété, ses faibles émissions et son système de connectivité.

110 exemplaires

Limité à seulement 110 exemplaires pour le marché français, le MX-5 « Eunos Edition » millésime 2020 dispose d’un contenu produit très proche de son ancêtre avec une teinte de carrosserie Jet Black, une sellerie cuir Nappa « Burgundy » rouge et des jantes exclusives de marque Rays.

34 600 euros

Ce modèle arrivera dans les concessions au mois d’avril et sera proposé aux prix unique de 34 600€. Chaque unité sera numérotée sur un des badges et porte-clefs.

Récapitulatif équipements exclusifs :

• Cuir Nappa rouge « Burgundy » perforé

• Peinture extérieure unique Jet Black Mica

• Jantes 16 » RAYS forgées

Badges et porte-clefs numérotés

Crédit photo : Mazda©

Étiquettes : MAZDA MX 5 EUNOS